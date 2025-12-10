SPOR

Kapat
  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Şampiyonlar Ligi

Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak 4-0 iddiası!

Galatasaray'ın Monaco deplasmanında aldığı ağır yara sonrası eleştiri okları Okan Buruk'a çevrildi! Ünlü yorumcular Önder Özen ve Serdar Ali Çelikler, NEO Spor ekranlarında sarı-kırmızılıların son durumunu masaya yatırdı. Gruptaki hesapların iyice karıştığını vurgulayan ikiliden, teknik direktör Okan Buruk ve takımın geleceği için çok çarpıcı tespitler geldi. İşte gündem yaratan o sözler...

Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak 4-0 iddiası!
Emre Şen

Şampiyonlar Ligi arenasında Monaco deplasmanına büyük umutlarla giden ancak sahadan 1-0'lık mağlubiyetle ayrılarak tur şansını zora sokan Galatasaray'da moraller bozuk. Maçın ardından NEO Spor YouTube kanalında ekranlara gelen ünlü yorumcular Önder Özen ve Serdar Ali Çelikler, sarı-kırmızılı takımın röntgenini çekti. İkili, sadece skoru değil, sahada kaybolan ruhu ve Okan Buruk'u bekleyen büyük tehlikeyi masaya yatırdı.

"ADANMIŞLIK NEREDE? TAKIMIN KAHRAMANI UĞURCAN'DI..."

Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak 4-0 iddiası! 1

Maçı detaylıca analiz eden Önder Özen, Galatasaray'ın önceki maçlardaki görüntüsünden eser kalmadığını vurguladı. Takımdaki fiziksel düşüşe ve konsantrasyon kaybına dikkat çeken Özen, şu çarpıcı ifadeleri kullandı:

"Galatasaray'da alışık olduğumuz o takım bütünlüğü bugün sahada yoktu. Ciddi bir tempo sorunu baş göstermiş. Kasım ayından sonra Aralık'ta da bu dalgalanmanın sürmesi endişe verici. Bugün fark olmadıysa bunun tek sebebi kaleci Uğurcan'dı, maçın kahramanı kesinlikle o. Korner savunmasındaki hatalar, dönen topların kaybedilmesi... Bu kadar pozisyon vermek kabul edilemez. İkinci yarıda şut yok, atak yok. Takımı ileri taşıyan tek isim Leroy Sane oldu. En kritik soruyu sormak lazım: Adanmışlık nerede? Takım bütünlüğü nerede?"

"OKAN HOCA 1-0 BİTTİĞİNE ŞÜKRETSİN! MAÇ 4'LÜK OLURDU"

Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak 4-0 iddiası! 2

Serdar Ali Çelikler ise eleştirilerin dozunu daha da artırarak, Türk takımlarının kronikleşen "Kasım sonrası çöküş" sendromuna değindi. Galatasaray'ın fiziksel olarak tükendiğini belirten Çelikler, Okan Buruk'u bekleyen zorlu sürece işaret etti:

"Maçın hakkı aslında 3-0, 4-0'dı. Hep söylerim; Kasım'dan sonra Avrupalı vites yükseltir, Türk takımları düşüşe geçer. Bunun sebebi de bizim ligimizin kalitesi ve hakemlerimiz! Fizik gücümüz yetmiyor. Monaco, penaltı sayılabilecek pozisyonları cömertçe harcadı. Okan Buruk'un maç 1-0 bittiği için şükretmesi lazım. Bu seviyeden sonra 1 puan bile altın değerindeydi, beraberliğe oynanmalıydı."

"OKAN BURUK'UN OMZUNA 8 KATLI APARTMAN BİNDİ"

Galatasaray maçı sonrası olay yaratacak 4-0 iddiası! 3

Gruptaki hesapların karıştığını ve Manchester City ile Atletico Madrid'in de denkleme girdiğini hatırlatan Çelikler, teknik direktör Okan Buruk üzerindeki baskıyı ilginç bir benzetmeyle açıkladı:

"Önceden toplanan 9 puan olmasa şu an tur ihtimali konuşulamazdı bile. Ancak şimdi işler değişti. Son iki maçta o stresi göreceğim. Okan Buruk'un omzuna şu an 8 katlı bir apartman bindi. 'Acaba elenir miyim?' kaygısı başladı. Bu psikoloji ve stresle takımı nasıl oynatacak, asıl sınav şimdi başlıyor."

Canlı Skor

İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR
Şahan Gökbakar'dan Galatasaray yönetimine ağza alınmayacak sözler!Şahan Gökbakar'dan Galatasaray yönetimine ağza alınmayacak sözler!
Okan Buruk'tan Osimhen'e taş: "75 milyon Euro'ya transfer ettik"Okan Buruk'tan Osimhen'e taş: "75 milyon Euro'ya transfer ettik"
Canlı Skor
Anahtar Kelimeler:
Serdar Ali Çelikler galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Gazeteci Mehmet Akif Ersoy ve 7 isim gözaltına alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Belediye Başkanı Durbay yoğun bakıma alındı

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Şampiyonlar Ligi'nde Monaco'ya yenildik! Fransa'da kötü gece

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

Güllü'nün kızı Tuğyan Ülkem Gülter yakalandı! Yurt dışına kaçma hazırlığı yapıyordu

'5 haneli rakam görülebilir'

'5 haneli rakam görülebilir'

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

Asgari ücretliye 'Dışarıya sızan' deyip detayı verdi

En Çok Aranan Haberler

Kapat
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et Haber Gönder Haber Gönder
Haber Gönder Haber Gönder
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.