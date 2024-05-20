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Galatasaray maçı sonrası soyunma odası koridorları savaş alanına döndü! ''Ali Koç'un değil, devletin polisisiniz!''

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
20.05.2024 11:13
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Galatasaray-Fenerbahçe maçının ardından yaşanan olayların detayları yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Sarı-lacivertlilerin sahaya çıkıp galibiyeti kutlamasının ardından soyunma odası koridorlarına güvenlik güçleri gelmiş ve ortalık karışmıştı.

Galatasaray-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçti. Ali Koç'un stadyuma gelip takımı saha zeminine çıkartması sonrası koridorlar karıştı.

''ALİ KOÇ'UN DEĞİL, DEVLETİN POLİSİSİNİZ!''

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Galatasaraylı yöneticiler yaşanan arbedenin ardından güvenlik güçlerine seslendi. "Ali Koç'un polisi değilsiniz, devletin polisisiniz!" sesleri duyulurken olayı sakinleştirmek için Galatasaray yöneticisi Erden Timur devreye girdi.

STADYUMDAN AYRILDILAR

Yaşanan itişmeler sonrası Ali Koç yönetimiyle birlikte futbolcular olaysız bir şekilde stadyumdan ayrıldı. Geriye yaşanan bu görüntüler kaldı...

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Erden Timur fenerbahçe galatasaray
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