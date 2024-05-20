Galatasaray maçı sonrası soyunma odası koridorları savaş alanına döndü! ''Ali Koç'un değil, devletin polisisiniz!''

Galatasaray-Fenerbahçe maçında yaşanan olaylar karşılaşmanın önüne geçti. Ali Koç'un stadyuma gelip takımı saha zeminine çıkartması sonrası koridorlar karıştı.
Galatasaraylı yöneticiler yaşanan arbedenin ardından güvenlik güçlerine seslendi. "Ali Koç'un polisi değilsiniz, devletin polisisiniz!" sesleri duyulurken olayı sakinleştirmek için Galatasaray yöneticisi Erden Timur devreye girdi.
Yaşanan itişmeler sonrası Ali Koç yönetimiyle birlikte futbolcular olaysız bir şekilde stadyumdan ayrıldı. Geriye yaşanan bu görüntüler kaldı...