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Galatasaray maçına günler kala yaşandı! Manchester United, Şampiyonlar Ligi'nden men edilebilir

23.11.2023 18:30 | Son Güncelleme:
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Şampiyonlar Ligi'ndeki temsilcimiz Galatasaray'ın A Grubu'ndaki rakibi Manchester United için çok konuşulacak bir iddia gündemde. Kırmızı Şeytanlar, İngiltere'nin ünlü iş adamlarından olan Jim Ratcliffe'e satılmak üzereyken, Devler Ligi'nden men edilme tehlikesiyle karşı karşıya.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi A Grubu'ndaki rakiplerinden İngiliz ekibi Manchester United için çok konuşulacak bir iddia gündemde.

Talksport'ta yer alan habere göre Kırmızı Şeytanlar, gelecek sezon Şampiyonlar Ligi'nden men cezası alabilir.

An itibariyle Ratcliffe'in Fransa Ligue 1 ekibi Nice'in de sahibi olduğu hatırlatılan haberde, bu durumun UEFA'nın çok kulüplü mülkiyet kurallarına aykırı olduğu ve Ratcliffe'in sahibi olduğu iki kulübün de Şampiyonlar Ligi'nde yer alamayacağı aktarıldı.

MENDEN KAÇINMASININ TEK YOLU VAR

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UEFA'nın "çok kulüplü mülkiyet" kurallarına göre United ve Nice'in bir sonraki sezonda Avrupa'da oynayabilmesinin tek yolunun birinin otomatik olarak Şampiyonlar Ligi'ne katılması, diğerinin ise doğrudan Konferans Ligi'ne katılma hakkı kazanması olacağının altı çizildi.

İKİSİ DE KATILIRSA...

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Her ikisinin de Şampiyonlar Ligi bileti alması durumunda, ikisinden katılımı daha yüksekte bitirerek sağlayan ekibin turnuvaya dahil edileceği, diğerinin Avrupa'dan men edileceği aktarıldı.

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