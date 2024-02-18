Galatasaray maçında yürekleri ağza getiren an! Bilincini kaybetti, bir anda kendini yerde buldu...

Ankaragücü - Galatasaray maçında ekran başında izleyenleri endişelendiren bir an yaşandı. Ev sahibinin savunma oyuncusu kendi kalecisiyle çarpıştıktan sonra kısa süreliğine bilinç kaybı yaşadı.

DİZİYLE KAFASINA VURDU

Pozisyon gereği topu tutabilmek için yükselen kaleci Bahadır Han Güngördü o esnada savunma oyuncusu Nihad Mujakic'in kafasına vurdu. Aldığı darbenin etkisiyle yere yığılan Nihad Mujakic yürekleri ağza getirdi.

BİLİNCİNİ KAYBETTİ

Yerde hareketsiz durduğunu gören takım arkadaşları koşarak Nihad Mujakic'in yanına geldi. Bilincinin kapalı olduğu görülen oyuncu için hemen sağlık görevlileri sahaya davet edildi. Yapılan müdahaleler sonrası Nihad Mujakic ayaklandı ve korkulan olmadı.





