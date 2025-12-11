SPOR

Galatasaray maçının hakemi Mehmet Türkmen'e MHK'dan ağır fatura!

Süper Lig'in zirvesini yakından ilgilendiren Galatasaray - Samsunspor maçının yankıları sürüyor! Haftaya damga vuran ve verdiği kararlarla büyük tartışma yaratan maçın hakemi Mehmet Türkmen için Merkez Hakem Kurulu (MHK) kararını verdi. Türk futbol kamuoyunun merakla beklediği karar sonrası MHK'nın kestiği fatura ağır oldu. İşte o flaş gelişmenin perde arkası ve Mehmet Türkmen'i bekleyen süreç...

Emre Şen

Trendyol Süper Lig'de haftanın en kritik mücadelesi olan Galatasaray - Samsunspor karşılaşması, sahadaki futboldan çok hakem kararlarıyla gündeme oturmuştu. Maçın hakemi Mehmet Türkmen'in yönetimi, her iki takım cephesinden ve spor kamuoyundan büyük tepki çekmişti. Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Merkez Hakem Kurulu (MHK), bu tartışmalı performansı mercek altına aldı ve kararını verdi.

MHK'DAN MEHMET TÜRKMEN'E "KIZAĞA ÇEKME" CEZASI!

MHK, Galatasaray - Samsunspor maçındaki tartışmalı kararları nedeniyle yoğun eleştiri alan hakem Mehmet Türkmen'e bu hafta maç görevi vermedi.

Süper Lig'in yeni haftasında düdük çalacak hakemlerin listesi açıklanırken, listede Mehmet Türkmen'in adının yer almaması dikkat çekti. MHK'nın bu kararı, Türkmen'in performansının "yetersiz" bulunduğu ve bir süre kızağa çekildiği şeklinde yorumlandı.

Kamuoyunda oluşan infialin ardından MHK'nın bu hamlesi, "tartışmalı hakemlere taviz yok" mesajı olarak değerlendirildi. Mehmet Türkmen'in sahalara ne zaman döneceği ise şimdilik belirsizliğini koruyor.

