Guardiola gözünü Galatasaray'a dikti! Real zaferi sonrası sürpriz açıklama

UEFA Şampiyonlar Ligi 6. hafta mücadelesinde futbolseverlerin gözü Real Madrid - Manchester City maçındaydı. İspanya'da oynanan dev kapışmada gülen taraf 2-1'lik skorla İngiliz devi oldu. Ancak karşılaşmanın ardından mikrofonların başına geçen Manchester City Teknik Direktörü guardiola" style="color:#ff0000">Pep Guardiola, galibiyet sarhoşluğu yerine özeleştiri yapmayı tercih etti.

"KAZANDIK AMA HENÜZ HAZIR DEĞİLİZ!"

Santiago Bernabeu gibi zorlu bir deplasmandan 3 puanla dönen Guardiola, takımının performansını yeterli bulmadı. Şubat ayını işaret eden tecrübeli teknik adam, "Henüz hazır değiliz. Şubat ayında daha iyi olacağız. Bu statta daha önce çok daha iyi oynayıp kaybettiğimiz maçlar oldu. Oyuncularım büyük çaba gösterdi, kazandık ama geliştirmemiz gereken çok şey var" diyerek rehavet uyarısı yaptı.

"TOPA SAHİP OLAMAYINCA KÖTÜ ŞEYLER OLUYOR"

Takımın gençleştiğini ve oyun karakterinin değiştiğini vurgulayan Guardiola, sahadaki kontrol kaybına dikkat çekti.

Katalan hoca, "Daha direkt oynamaya başladık, genç bir kadromuz var ve iniş-çıkışlar doğal. Ancak topa sahip olmadığımız ve oyunu kontrol edemediğimiz anlarda kötü şeyler oluyor. Bunu bu sezon birkaç kez yaşadık. Büyük hedefler peşindeysek daha sağlam durmalıyız" ifadelerini kullandı.

GÖZÜNÜ GALATASARAY MAÇINA DİKTİ: İŞTE O HESAP!

Guardiola'nın açıklamalarında en dikkat çeken kısım ise Şampiyonlar Ligi'ndeki "İlk 8" hesabı oldu. Yeni formatta ilk 8'e girerek doğrudan turlamak isteyen City'nin hocası, fikstürdeki Galatasaray maçını işaret etti.

Kalan maçlar için hesap yapan Guardiola, "İlk 8 bizim elimizde. Önce Norveç deplasmanına gideceğiz, sonrasında da Galatasaray var. Eğer bu maçlardan 6 puan alırsak, ilk 8'de olacağız" diyerek hedefini belirledi. Guardiola'nın bu sözleri, temsilcimiz Galatasaray ile oynayacakları maçın onlar için bir final niteliği taşıdığını da gözler önüne serdi.