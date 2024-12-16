SPOR

  1. Haberler Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Trabzonspor
  4. Galatasaray maçının hemen ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan zehir zemberek açıklama! "Türk futbolu battı!"

Galatasaray maçının hemen ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan zehir zemberek açıklama! "Türk futbolu battı!"

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
16.12.2024 23:36
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Süper Lig’in 16’ncı haftasında sahasında konuk ettiği Trabzonspor’u 4-3 mağlup etti. Bu sonucun ardından Galatasaray 41 puana yükselirken, Trabzonspor 16 puanda kaldı. Mücadelenin ardından ise bordo-mavililerde Başkan Ertuğrul Doğan, tepkisini dile getirdi.

Galatasaray maçının hemen ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan zehir zemberek açıklama! "Türk futbolu battı!"

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Galatasaray'a deplasmanda son dakikada kalesinde gördüğü golle mağlup olan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ALGINIZ BATSIN"

472592_GALATASARAY-–-TRABZONSPOR-MACI-FOTO-HUS

Ertuğrul Doğan hakem yönetimi için; "Rezillik bitmiyor. Herkes bir şeyler konuşuyor. Futboldaki rezillik başka boyuta geldi. Bu saatten sonra konuşacak çok bir şey kalmadı. Söyledikçe daha kötüye gidiyor. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK ile ilgili karar almak durumunda. Bu yaşananlar rezalet. Türk futbolu battı. Algınız batsın. Yazılar olsun." dedi.

"ALGI, ALGI, ALGI..."

Screenshot_4

Ertuğrul Doğan, "Galatasaray yönetimine teşekkür ederim, bizi burada güzel ağırladılar ama futboldaki rezillik artık başka bir boyuta geldi. Herkesin artık dikkat etmesi gerekiyor. Algı, algı, algı... Algınız batsın ya." diyerek sözlerini noktaladı.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
MS
Galatasaray Galatasaray
4 - 3
Trabzonspor Trabzonspor

Anahtar Kelimeler:
Trabzonspor ertuğrul doğan galatasaray
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum
En Çok Okunan Haberler
Dev maçta inanılmaz son! Cimbom, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi! Tekrar puan farkını 6'ya çıkardı

Dev maçta inanılmaz son! Cimbom, Trabzonspor'u 90+8'de devirdi! Tekrar puan farkını 6'ya çıkardı

Galatasaray-Trabzonspor maçında sosyal medyada infial yaratan gol kararı! Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

Galatasaray-Trabzonspor maçında sosyal medyada infial yaratan gol kararı! Top çizgiyi geçti mi, geçmedi mi?

Beşiktaş'ın yıldızından maç sonunda olay yaratan iddia! Takımın içinde bulunduğu durumu üstü kapalı açıkladı

Beşiktaş'ın yıldızından maç sonunda olay yaratan iddia! Takımın içinde bulunduğu durumu üstü kapalı açıkladı

Trabzonspor devre arasında hakemleri hedef aldı! "Bazı zekalar için..." paylaşımı mücadelenin önüne geçti...

Trabzonspor devre arasında hakemleri hedef aldı! "Bazı zekalar için..." paylaşımı mücadelenin önüne geçti...

Yarışmacının ismi olay oldu! Ünlü sunucu anons ederken zorlandı!

Yarışmacının ismi olay oldu! Ünlü sunucu anons ederken zorlandı!

Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi

Asgari ücreti geçen sene nokta atışı bilmişti! 2025 tahmini de geldi

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

"Giydiğim ayakkabılar içinde en rahat ilk 3'e girer!"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Anne ve babasını yaşlanınca huzurevine göndereceğini söyledi! "Ben bakamam"

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

Her kuruşuna değer bir kış yatırımı! Columbia mont günün en iyi fırsatı

En Çok Aranan Haberler

Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et Whatsapp'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.