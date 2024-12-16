Galatasaray maçının hemen ardından Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan zehir zemberek açıklama! "Türk futbolu battı!"

Süper Lig’in 16’ncı haftasında Galatasaray'a deplasmanda son dakikada kalesinde gördüğü golle mağlup olan Trabzonspor'da Başkan Ertuğrul Doğan, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.

"ALGINIZ BATSIN"

Ertuğrul Doğan hakem yönetimi için; "Rezillik bitmiyor. Herkes bir şeyler konuşuyor. Futboldaki rezillik başka boyuta geldi. Bu saatten sonra konuşacak çok bir şey kalmadı. Söyledikçe daha kötüye gidiyor. Sayın İbrahim Hacıosmanoğlu, MHK ile ilgili karar almak durumunda. Bu yaşananlar rezalet. Türk futbolu battı. Algınız batsın. Yazılar olsun." dedi.

"ALGI, ALGI, ALGI..."

Ertuğrul Doğan, "Galatasaray yönetimine teşekkür ederim, bizi burada güzel ağırladılar ama futboldaki rezillik artık başka bir boyuta geldi. Herkesin artık dikkat etmesi gerekiyor. Algı, algı, algı... Algınız batsın ya." diyerek sözlerini noktaladı.