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  4. Galatasaray-Manchester United maçında iğrenç hareket! Önce tribünleri, sonra Muslera'yı sinirden çıldırttı

Galatasaray-Manchester United maçında iğrenç hareket! Önce tribünleri, sonra Muslera'yı sinirden çıldırttı

29.11.2023 21:14 | Son Güncelleme:
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Galatasaray-Manchester United maçı adeta golle başladı. İngiliz devi 11 ve 18. dakikalarda skoru 2-0'a getirdi. Atılan ilk golün ardından Alejandro Garnacho'nun hem tribünlere hem de Muslera'ya yaptığı hareketler sarı-kırmızılı taraftarları bir hayli kızdırdı.

Galatasaray-Manchester United maçında iğrenç hareket! Önce tribünleri, sonra Muslera'yı sinirden çıldırttı
Alejandro Garnacho

Alejandro Garnacho

ARJ Arjantin
Yaş: 19 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Manchester United
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UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaştı. Deplasman ekibinin attığı ilk gol sonrası yaşanan olay, sahada tansiyonu bir hayli yükseltti.

Günün Maçları

Tüm Maçlar
20:45 İY
Galatasaray Galatasaray
1 - 2
Manchester United Manchester United

TRİBÜNLERE HAREKET YAPTI

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Dakikalar 11'i gösterdiğinde Alejandro Garnacho ile 1-0 öne geçen Manchester United'da golün sahibi Alejandro Garnacho tribünlere 'duyamıyorum' işareti yaptı. Bu hareketi sonrası büyük tepki alan genç oyuncuya ıslıklı protesto yapıldı.

MUSLERA YANINA GİTTİ

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Gol sonrası ortamı germek istemeyen Muslera, genç oyuncunun yanına giderek sakinleştirmeye çalıştı. Alejandro Garnacho, Muslera'yı da dinlemedi ve biraz uzaklaştıktan sonra tecrübeli kaleciye bakarak yere tükürdü. O anlar kameralara yansıyınca Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.

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