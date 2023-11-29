Galatasaray-Manchester United maçında iğrenç hareket! Önce tribünleri, sonra Muslera'yı sinirden çıldırttı

UEFA Şampiyonlar Ligi A Grubu 5. maçında Galatasaray evinde İngiliz ekibi Manchester United ile karşılaştı. Deplasman ekibinin attığı ilk gol sonrası yaşanan olay, sahada tansiyonu bir hayli yükseltti.

TRİBÜNLERE HAREKET YAPTI

Dakikalar 11'i gösterdiğinde Alejandro Garnacho ile 1-0 öne geçen Manchester United'da golün sahibi Alejandro Garnacho tribünlere 'duyamıyorum' işareti yaptı. Bu hareketi sonrası büyük tepki alan genç oyuncuya ıslıklı protesto yapıldı.

MUSLERA YANINA GİTTİ

Gol sonrası ortamı germek istemeyen Muslera, genç oyuncunun yanına giderek sakinleştirmeye çalıştı. Alejandro Garnacho, Muslera'yı da dinlemedi ve biraz uzaklaştıktan sonra tecrübeli kaleciye bakarak yere tükürdü. O anlar kameralara yansıyınca Galatasaraylı taraftarlar büyük tepki gösterdi.





