Galatasaray Manchester United maçının hakemi Jose Maria Sanchez kimdir, nereli? Jose Maria Sanchez, Galatasaray Manchester United maçını yönetecek

Galatasaray Manchester United maçının hakemi Jose Maria Sanchez günün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, maça ilişkin yaptığı açıklamada “Hedefimiz kazanmak. Çok iyi bir takıma karşı oynayacağız. Kendi sahamız ve seyircimiz önünde bu atmosferde muhteşem oluyor. Bundan önceki maçları kazanamamıştık ama bu sefer kazanmak istiyoruz. İyi oyunlar oynadık ama bunu skora yansıtamadık. Bu sefer amacımız hem iyi oynayıp hem de kazanmak” ifadelerini kullandı. Galatasaray Manchester United maçının hakemi Jose Maria Sanchez, sarı kırmızılı taraftarlar tarafından merak ediliyor. İşte Jose Maria Sanchez'in hakemlik kariyeri...

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇININ HAKEMİ JOSE MARİA SANCHEZ KİMDİR?

Jose Maria Sanchez 3 Ekim 1983 yılında İspanya'nın Lorca kentinde dünyaya geldi.

La Liga'da görev yapan İspanyol futbol hakemi, kariyerine 2000 yılında başladı. 2010-11 sezonunda Segunda División B'de hakemlik yaptı ve bir sonraki sezon Segunda División'a geçti.

JOSE MARİA SANCHEZ'İN HAKEMLİ KARİYERİ

Jose María Sánchez bundan 4 sene sonra İspanya'nın en üst ligi olan La Liga'da görev aldı. İlk maçını 29 Ağustos 2015 tarihindeki Real Sociedad - Sporting Gijón maçında yaptı. Karşılaşma 0-0 eşitlikle sonuçlandı. 2017'de Real Madrid - Barselona maçını yönetti. Karşılaşma Real Madrid'in 2-0 üstünlüğüyle sonuçlandı.

Sanchez, 2017'de FIFA listesinde yer aldı. İlk Avrupa kulüp maçı 13 Temmuz 2017'de Trenčín ve Bnei Yehuda arasında oynanan Avrupa Ligi ikinci ön eleme turu maçıdır. İspanyol hakem; 22 Mart 2019'da Arjantin ile Venezuela arasındaki hazırlık maçı olan ilk uluslararası maçını yönetti .

2 Mayıs 2019'da Sánchez, Fransa'da düzenlenen 2019 FIFA Kadınlar Dünya Kupası'nın video yardımcı hakemlerinden biri olarak seçilmiştir.

GALATASARAY MANCHESTER UNİTED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA, HANGİ KANALDA?

Galatasaray Manchester United maçı bugün (29 Kasım 2023 Çarşamba) saat 20.45'te başlayacak ve EXXEN'de canlı olarak yayınlanacak.





