Galatasaray Marcao'nun fiyatını belirledi

Haftayı Fenerbahçe deplasmanındaki derbi zaferiyle kapatan Galatasaray'da yüzler gülerken, yeni sezon planlaması için de kollar sıvanmış durumda. Takımdaki birçok oyuncunun sözleşmesi tekrar elden geçirilecek.

Bunlardan biri, Sarı-Kırmızılı kulüpte yıllık 850 bin Euro garanti ücret karşılığında oynayan Marcao...

Brezilyalı savunmacı, sezon başında menajeri aracılığıyla kontratında yenileme istediğini yönetime bildirmişti. Kulüp de bu doğrultuda hareket ederek Sambacı ile görüşmelere başladı.

20 MİLYON EUROYU VEREN ALIR

Avrupa kulüpleri tarafından da takip edilen 24 yaşındaki stoperle ilk temaslar olumlu geçti. Sarı-Kırmızılılar, 850 bin euro ücret alan Marcao'nun maaşını 1.4 milyon Euro seviyesine çekmeye hazırlanıyor.

Ayrıca sözleşmeye 20 milyon Euro'luk bir çıkış maddesi eklenecek. (Akşam)

