SPOR

Galatasaray, Marina Maljkovic ile yollarını ayırdığını açıkladı!

BASKETBOL HABERLERİ  | 13.06.2018 14:38 | Son Güncelleme

Galatasaray, kadın basketbol takımı baş antrenörü Marina Maljkovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

Galatasaray, Marina Maljkovic ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Galatasaray, kadın basketbol takımı baş antrenörü Marina Maljkovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.

İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:

2016/2017 sezonu başında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın Baş Antrenörlük görevine getirilen ve geçtiğimiz sezon EuroCup Women şampiyonluğunu Kulübümüzle yaşayan Marina Maljkovic ile önümüzdeki sezonla ilgili görüşmeler yapılmıştır.

Sayın Maljkovic, kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmek istemiş ve Kulübümüzden ayrılmayı talep etmiştir. Bu talep doğrultusunda Kulübümüz, kendisinin bu isteğini kabul etmiş ve Marina Maljkovic ile Kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.

Sayın Marina Maljkovic ve yardımcısı Milos Paden’e hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.

Galatasaray Spor Kulübü

413

PARTNERUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladıUtancından bikini giyemiyordu son pozları Instagram'ı salladı
TOFAŞ 77 - 95 Fenerbahçe DoğuşTOFAŞ 77 - 95 Fenerbahçe Doğuş
TOFAŞ 91 - 88 Fenerbahçe DoğuşTOFAŞ 91 - 88 Fenerbahçe Doğuş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Marina Maljkovic türkiye kadınlar basketbol ligi

En Çok Okunan Haberler

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Tansu Çiller ve Meral Akşener arasında şok tartışma!

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Nagehan Alçı'dan dikkat çeken çıkış: Erdoğan’a da Türk mahkemeleri ceza vermeli

Galatasaray Yuto Nagatomo için Inter ile uzlaştı

Galatasaray Yuto Nagatomo için Inter ile uzlaştı

Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri

Fenerbahçe'de Yannick Bolasie sesleri

Avrupa liglerine tamamlanan transferler!

Avrupa liglerine tamamlanan transferler!

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman devri bitti

Fenerbahçe'de Aykut Kocaman devri bitti

Takım
O
Av
P
Okuyucu Yorumları 0 yorum
Diğer Haberler
Galatasaray, Marina Maljkovic ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Galatasaray, Marina Maljkovic ile yollarını ayırdığını açıkladı!

TOFAŞ 77 - 95 Fenerbahçe Doğuş

TOFAŞ 77 - 95 Fenerbahçe Doğuş

TOFAŞ 91 - 88 Fenerbahçe Doğuş

TOFAŞ 91 - 88 Fenerbahçe Doğuş

Fenerbahçe Doğuş 103 - 63 TOFAŞ

Fenerbahçe Doğuş 103 - 63 TOFAŞ

Fenerbahçe Doğuş'un rakibi TOFAŞ oldu

Fenerbahçe Doğuş'un rakibi TOFAŞ oldu

Cenk Tosun'dan Cedi Osman'a mesaj!

Cenk Tosun'dan Cedi Osman'a mesaj!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.