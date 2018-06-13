Galatasaray, Marina Maljkovic ile yollarını ayırdığını açıkladı!

Galatasaray, kadın basketbol takımı baş antrenörü Marina Maljkovic ile karşılıklı anlaşarak yollarını ayırdıklarını açıkladı.
İşte Galatasaray'dan yapılan açıklama:
2016/2017 sezonu başında Galatasaray Kadın Basketbol Takımı’nın Baş Antrenörlük görevine getirilen ve geçtiğimiz sezon EuroCup Women şampiyonluğunu Kulübümüzle yaşayan Marina Maljkovic ile önümüzdeki sezonla ilgili görüşmeler yapılmıştır.
Sayın Maljkovic, kendisine gelen diğer teklifleri değerlendirmek istemiş ve Kulübümüzden ayrılmayı talep etmiştir. Bu talep doğrultusunda Kulübümüz, kendisinin bu isteğini kabul etmiş ve Marina Maljkovic ile Kulübümüzün arasındaki sözleşme karşılıklı anlaşılarak sonlandırılmıştır.
Sayın Marina Maljkovic ve yardımcısı Milos Paden’e hizmetlerinden ötürü teşekkür eder, bundan sonraki kariyerlerinde başarılar dileriz.
Galatasaray Spor Kulübü
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