Galatasaray, Mario Lemina transferini duyurdu! 2020 yılının ardından sarı-kırmızılılara geri döndü...

Galatasaray bir süredir peşinde olduğu Lemina transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılara dönmeyi kabul eden Lemina'dan sonra kulübü Wolves'i de ikna eden Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncunun transferini KAP'a bildirdi.

İŞTE AÇIKLAMA

"Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

"GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORUM"

Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina'yı taşıyan uçak, saat 18.30 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

Açıklamalarda bulunan Mario Lemina, "Galatasaray'ı çok seviyorum." dedi.

2019/20'DE FORMA GİYMİŞTİ

2019 yılında Southampton'dan kiralanan Lemina, Galatasaray formasıyla 1 sezon oynamış ve 28 maçta forma giymişti. Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Lemina taraftarın kalbinde iz bırakmıştı. Bu sezon Wolverhampton'da 19 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı.

Mario Lemina Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz? İyi bir transfer, kalitesine güveniyorum. Lemina'nın performansı belirsiz, transferi riskli.