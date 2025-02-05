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Galatasaray, Mario Lemina transferini duyurdu! 2020 yılının ardından sarı-kırmızılılara geri döndü...

05.02.2025 17:23
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Devre arası transfer dönemi çalışmalarına devam eden Galatasaray, Mario Lemina için Wolverhampton ile resmi görüşmelere başladığını duyurdu. 2019/2020 sezonunda Galatasaray forması giyen Lemina, uzun süre sonra sarı-kırmızılılara geri döndü.

Galatasaray, Mario Lemina transferini duyurdu! 2020 yılının ardından sarı-kırmızılılara geri döndü...
Mario Lemina

Mario Lemina

GAB Gabon
Yaş: 32 / Pozisyon Orta Saha
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Galatasaray bir süredir peşinde olduğu Lemina transferinde mutlu sona ulaştı. Sarı-kırmızılılara dönmeyi kabul eden Lemina'dan sonra kulübü Wolves'i de ikna eden Galatasaray yönetimi, yıldız oyuncunun transferini KAP'a bildirdi.

İŞTE AÇIKLAMA

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"Profesyonel futbolcu Mario Rene Junior Lemina'nın transferi konusunda futbolcu ve kulübü Wolverhampton Wanderers Football Club ile resmi görüşmelere başlanmıştır."

"GALATASARAY'I ÇOK SEVİYORUM"

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Galatasaray'ın yeni transferi Mario Lemina'yı taşıyan uçak, saat 18.30 sularında İstanbul'a iniş yaptı.

Açıklamalarda bulunan Mario Lemina, "Galatasaray'ı çok seviyorum." dedi.

2019/20'DE FORMA GİYMİŞTİ

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2019 yılında Southampton'dan kiralanan Lemina, Galatasaray formasıyla 1 sezon oynamış ve 28 maçta forma giymişti. Gösterdiği performansla büyük beğeni toplayan Lemina taraftarın kalbinde iz bırakmıştı. Bu sezon Wolverhampton'da 19 maçta forma giyen futbolcu, 1 gol atıp, 3 asist yaptı. Lemina, Galatasaray forması giydiği 2019-20 sezonunda 28 karşılaşmaya çıkıp 1 gol atmıştı.

Mario Lemina Transferi Hakkında Ne Düşünüyorsunuz?

İyi bir transfer, kalitesine güveniyorum.
Lemina'nın performansı belirsiz, transferi riskli.
Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 8 yorum
şimdi fener düşünsün. TFF,mhk düşünsün.
kim tutar cimbomu Okan hoca 1 numara
Yaşlı kötünün iyisi diyelim daha genç savaşçı transfer yapın bu nedir yaşlı adam hayranlıgı biraz Belçika Hollanda dan ders alın yazık hiç yoktan gün kurtarma vasat bir adam
Leminadan daha iyisini al bakalım alabiliyo musunuz şu dönemde şu fiyatlara açık ve net en iyi transferimiz olacak inşallah..
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