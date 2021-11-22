Galatasaray Marsilya maçı bilet fiyatları! Galatasaray Marsilya maçı biletleri ne kadar, nasıl alınır?

Heyecanla beklenen Galatasaray Marsilya maçı, 25 Kasım Perşembe günü saat 20.45'te oynanacak. Karşılaşma Exxen üzerinden canlı izlenebilecek. Ancak maçı yerinde ve tüm heyecanıyla izlemek isteyen taraftarlar bilet araştırmasına başladı. İşte Galatasaray Marsilya maçı bilet fiyatları...

GALATASARAY MARSİLYA MAÇI BİLET FİYATLARI NE KADAR?

Galatasaray'ın resmi sitesi olan Galatasaray.org üzerinden maç ile ilgili bilet duyurusu yapıldı. Yapılan duyuru şöyle;

"Futbol takımımız UEFA Avrupa Ligi E Grubu beşinci maçında, 25 Kasım Perşembe günü saat 20.45’te Marseille takımı ile Ali Sami Yen Spor Kompleksi’nde karşı karşıya gelecektir. Maçın biletleri 22 Kasım Pazartesi günü saat 14.00’te passo.com.tr adresi ve Aslanlıyol Passolig gişelerinden satışa sunuldu.

22 Kasım Pazartesi günü saat 14.00‘te, 2019-2020 sezonu kombine sahiplerine, GS Bonus kart ve GS Mobile sahiplerine; 23 Kasım Salı günü saat 14.00’te tüm takım logolu passolig kartlarına satışa çıkacaktır."

Kategorilere göre bilet fiyatları ise şöyle;



Kategori - 1.250,00 TL Kategori - 1.100,00 TL Kategori - 1.000,00 TL Kategori - 1.000,00 TL Kategori - 750,00 TL Kategori - 600,00 TL Kategori - 400,00 TL Kategori - 300,00 TL Kategori - 250,00 TL Kategori - 175,00 TL Kategori - 150,00 TL Kategori - 125,00 TL

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GALATASARAY MARSİLYA MAÇI STADYUM GİRİŞ ŞARTLARI NELER?

TFF Yönetim Kurulu’nun 2021-2022 sezonunda gerçekleşecek olan profesyonel müsabakalara stadyum kapasitelerinin %100 olarak seyirci alınmasına dair kararına istinaden TFF Sağlık Kurulu, Sağlık Bakanlığı ve Bilim Kurulu ile yaptığı istişareler sonucunda seyircilerin stadyumlara giriş şartları aşağıdaki gibi belirlenmiştir.

Seyircilerin stadyumlara girişleri, HES/Passolig entegrasyonu ile Passolig üzerinden alınan biletler ile yapılacaktır. Bilet alacak kişilerin, HES kodu bilgilerini, Hayat Eve Sığar uygulamasından paylaşıma açmaları gerekmektedir.

T.C. Sağlık Bakanlığı’nca belirlenen aşı takvimini tamamlamış kişiler (çift doz Covid 19 aşısı olmuş kişiler), son aşı tarihlerini takip eden 14. günden itibaren 180 gün süre ile; Covid-19 geçirmiş ve bir doz aşı yaptırmış kişiler ise, izolasyon süreçlerinin tamamlanmasından itibaren 180 gün süre ile stadyuma girebilirler.

T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan aşılarını yurtdışında tamamlamış kişiler, sadece stadyum gişelerinden olmak kaydıyla genel satış günü, aşı sürecini tamamlayarak oluşturulan aşı sertifikasını stadyum bilet gişe yetkililerine ibraz etmeleri koşulu ile biletlerini pasaport numaraları ile almış oldukları elektronik kartlarına yükleterek satın alabilirler. Stadyum bilet gişe yetkilileri tarafından aşı kartının yanı sıra son aşı tarihinden 14 gün geçmiş olması kuralı ve aşı sertifikası ile pasaportun uyuşup uyuşmadığı kontrolü yapılır. Ayrıca T.C. Sağlık Bakanlığı tarafından tanınan aşılarını yurt dışında tamamlamış T.C. kimlik numarası sahibi kişiler ise İl Sağlık Müdürlüklerine giderek aşılarını HES Kodu ve T.C. kimlik numaralarına işletmeleri koşulu ile gişelerden ya da online olarak bilet alabilirler.

