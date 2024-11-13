Galatasaray, Mauro Icardi'nin alternatifini belirledi! Osimhen'in yanına geliyor

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından kış transfer dönemi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

SEZONU KAPATTI

Galatasaray'da son sezonların yıldızı Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı oynanan mücadelede sağ diz ön çapraz bağını kopararak sezonu kapatmıştı.

LİSTENİN BAŞINDA YER ALIYOR

Yaşanan bu gelişmenin ardından golcü arayışlarını arttıran Galatasaray, Milan'ın 26 yaşındaki yıldızı Luka Jovic ile ilgilenmeye başladı.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Sırp futbolcu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinden kaynaklı sarı - kırmızılılara sıcak baktığı aktarıldı. Aynı zamanda yıldız oyuncunun İtalya'dan da talipleri bulunduğu belirtildi.

KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

Bu sezon İtalyan deviyle forma şansı bulmakta zorlanan Sırp futbolcu, sadece 3 maçta 78 dakika sahada kalabildi. Jovic, kariyerinde Benfica, Frankfurt, Real Madrid gibi büyük kulüplerde forma giymesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca, yıldız oyuncu, kariyeri boyunca 227 karşılaşmada 60 gol 22 asistlik performans ortaya koydu.