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Galatasaray, Mauro Icardi'nin alternatifini belirledi! Osimhen'in yanına geliyor

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
13.11.2024 23:25
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Galatasaray, Tottenham karşısında sakatlanarak sezonu kapatan Mauro Icardi'nin alternatifini belirledi. Sarı - kırmızılılar, İtalyan devi Milan'da forma giyen Luka Jovic'i radarına aldı.

Galatasaray, Mauro Icardi'nin alternatifini belirledi! Osimhen'in yanına geliyor

Süper Lig ve Avrupa Ligi'nde şampiyonluk hedefiyle yoluna devam eden Galatasaray, Mauro Icardi'nin sezonu kapatmasının ardından kış transfer dönemi için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

SEZONU KAPATTI

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Galatasaray'da son sezonların yıldızı Mauro Icardi, UEFA Avrupa Ligi'nde Tottenham'a karşı oynanan mücadelede sağ diz ön çapraz bağını kopararak sezonu kapatmıştı.

LİSTENİN BAŞINDA YER ALIYOR

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Yaşanan bu gelişmenin ardından golcü arayışlarını arttıran Galatasaray, Milan'ın 26 yaşındaki yıldızı Luka Jovic ile ilgilenmeye başladı.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

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Sırp futbolcu, sezon sonunda sözleşmesinin bitmesinden kaynaklı sarı - kırmızılılara sıcak baktığı aktarıldı. Aynı zamanda yıldız oyuncunun İtalya'dan da talipleri bulunduğu belirtildi.

KARİYERİ DİKKAT ÇEKİYOR

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Bu sezon İtalyan deviyle forma şansı bulmakta zorlanan Sırp futbolcu, sadece 3 maçta 78 dakika sahada kalabildi. Jovic, kariyerinde Benfica, Frankfurt, Real Madrid gibi büyük kulüplerde forma giymesiyle dikkat çekiyor. Ayrıca, yıldız oyuncu, kariyeri boyunca 227 karşılaşmada 60 gol 22 asistlik performans ortaya koydu.

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Anahtar Kelimeler:
Mauro Icardi galatasaray Victor Osimhen
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