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Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında Emre Belözoğlu sakatlandı

MEDİPOL BAŞAKŞEHİR HABERLERİ  | 19.05.2019 19:47 | Son Güncelleme

Şampiyonluk maçında Galatasaray ile karşılaşan Medipol Başakşehir'de Emre Belözoğlu şoku yaşanıyor. Medipol Başakşehir'in kaptanı Emre Belözoğlu, Galatasaray karşısında sakatlanarak oyundan çıktı.

Galatasaray - Medipol Başakşehir maçında Emre Belözoğlu sakatlandı

Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında Galatasaray, sahasında Medipol Başakşehir'i konuk ederken konuk ekipte Emre Belözoğlu üzüntüsü yaşanıyor.

Sakatlığını atlatıp Galatasaray karşisında ilk 11'de sahaya çıkan deneyimli futbolcu, maç 1-0 devam ederken 28. dakikada Ryan Donk'un müdahalesiyle yerde kaldı.

Sakatlığın ardından yerden kalkamayan 38 yaşındaki futbolcu oyundan çıkmak zorunda kaldı. Emre Belözoğlu kenara alınırken Mossoro onun yerine mücadeleye dahil oldu.

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Medipol Başakşehir emre belözoğlu

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