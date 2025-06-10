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Galatasaray Mertens'in yerini o isimle dolduracak! Transferde rakip Como... O da gelmeye sıcak bakıyor

Galatasaray'da muhteşem 3 sezon geçiren ve Sarı-Kırmızılılar'a veda eden Dries Mertens'in yerine bir hamle yapılması beklenirken, Sarı-Kırmızılılar sürpriz bir ismi gündemine aldı. İşte detaylar...

Galatasaray Mertens'in yerini o isimle dolduracak! Transferde rakip Como... O da gelmeye sıcak bakıyor
Berker İşleyen
Martin Baturina

Martin Baturina

HIR Hırvatistan
Yaş: 22 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Dinamo Zagreb
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Dries Mertens'in Galatasaray'dan ayrılmasının ardından, Sarı-Kırmızılılar'da Belçikalı 10 numaranın yerine geçecek oyuncu arayışları başladı. Birçok isimle temasa geçen Scout ekibi, Mertens'in alternatifini Hırvatistan'da buldu.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

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Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Dinamo Zagreb forması giyen Martin Baturina'yı hedefliyor. Haberde, Baturina için Galatasaray'ın yanı sıra Como'nun da devrede olduğu, ancak oyuncunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle sarı-kırmızılılara sıcak baktığı belirtildi.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

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Galatasaray'ın, Martin Baturina için kısa süre içinde Dinamo Zagreb'e teklif sunacağı ifade edildi. Öte yandan Gianluca Di Marzio, Como'nun Baturina için 12 milyon Euro + 5 milyon Euro teklif sunduğunu, ancak Hırvat ekibinin 25 milyon Euro istediğini yazdı.

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