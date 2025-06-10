Galatasaray Mertens'in yerini o isimle dolduracak! Transferde rakip Como... O da gelmeye sıcak bakıyor

Dries Mertens'in Galatasaray'dan ayrılmasının ardından, Sarı-Kırmızılılar'da Belçikalı 10 numaranın yerine geçecek oyuncu arayışları başladı. Birçok isimle temasa geçen Scout ekibi, Mertens'in alternatifini Hırvatistan'da buldu.

GALATASARAY'A SICAK BAKIYOR

Sabah'ın haberine göre Galatasaray, Dinamo Zagreb forması giyen Martin Baturina'yı hedefliyor. Haberde, Baturina için Galatasaray'ın yanı sıra Como'nun da devrede olduğu, ancak oyuncunun Şampiyonlar Ligi faktörü nedeniyle sarı-kırmızılılara sıcak baktığı belirtildi.

TEKLİF ORTAYA ÇIKTI

Galatasaray'ın, Martin Baturina için kısa süre içinde Dinamo Zagreb'e teklif sunacağı ifade edildi. Öte yandan Gianluca Di Marzio, Como'nun Baturina için 12 milyon Euro + 5 milyon Euro teklif sunduğunu, ancak Hırvat ekibinin 25 milyon Euro istediğini yazdı.