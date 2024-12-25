Galatasaray, Mikautadze transferinde mutlu sona ulaşmak üzere! Lyon ile pazarlıklarda sona gelindi

Paulo Dybala transferinin zora girmesi sonrası Mikautadze transferi daha da önem kazandı. Cimbom, Mikautadze için ciddi adımları atmaya başladı.

FİNANSAL KRİZDELER

Mikautadze'yi satmak istemeyen Lyon'un içinde bulunduğu finansal durum nedeniyle eli kolu bağlanmış durumda. Oyuncularını teker teker satmak zorunda olan Lyon'da Mikautadze'nin ayrılığı artık çok yakın.

GALATASARAY'I İSTİYOR

Mikautadze'nin Galatasaray'a transfer olmak istemesi sonrası Lyon ile pazarlıklar başladı. 18 milyon Euro'ya kadar çıkan Galatasaray'da Lyon'ın isteği ile aralarında 2 milyon Euro'luk bir miktar kaldığı belirtildi. Pazarlıkların kısa süre içinde olumlu sonuçlanıp Mikautadze transferinin bitmesi bekleniyor.