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Galatasaray, Mikautadze transferinde mutlu sona ulaşmak üzere! Lyon ile pazarlıklarda sona gelindi

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.12.2024 11:44
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Galatasaray'da devre arasında yapılması planlanan transferde yeni gelişmeler yaşanıyor. Dybala konusunda mutlu sona ulaşamayan sarı-kırmızılılarda Mikautadze gelişmesi yaşandı. Gürcü yıldızın Galatasaray'a gelmeyi kabul etmesi transferi bitme noktasına getirdi. İşte detaylar...

Galatasaray, Mikautadze transferinde mutlu sona ulaşmak üzere! Lyon ile pazarlıklarda sona gelindi
Georges Mikautadze

Georges Mikautadze

GÜR Gürcistan
Yaş: 24 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Olympique Lyon
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Paulo Dybala transferinin zora girmesi sonrası Mikautadze transferi daha da önem kazandı. Cimbom, Mikautadze için ciddi adımları atmaya başladı.

FİNANSAL KRİZDELER

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Mikautadze'yi satmak istemeyen Lyon'un içinde bulunduğu finansal durum nedeniyle eli kolu bağlanmış durumda. Oyuncularını teker teker satmak zorunda olan Lyon'da Mikautadze'nin ayrılığı artık çok yakın.

GALATASARAY'I İSTİYOR

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Mikautadze'nin Galatasaray'a transfer olmak istemesi sonrası Lyon ile pazarlıklar başladı. 18 milyon Euro'ya kadar çıkan Galatasaray'da Lyon'ın isteği ile aralarında 2 milyon Euro'luk bir miktar kaldığı belirtildi. Pazarlıkların kısa süre içinde olumlu sonuçlanıp Mikautadze transferinin bitmesi bekleniyor.

Anahtar Kelimeler:
galatasaray lyon
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