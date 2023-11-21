Galatasaray, milli takımın yıldızı Salih Özcan ile anlaşmaya vardı!

Milli takımın kısa süre içinde değişilmez oyuncusu olan Salih Özcan için Galatasaray harekete geçti. Kariyerine Dortmund'da devam eden yıldız oyuncu için sarı-kırmızılılarda Erden Timur kolları sıvadı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA SALİH ÖZCAN İLE MASAYA OTURULDU

Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz hafta Salih Özcan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray'ın teklifine 'evet' diyen milli oyuncu beklemeye geçti.

BONSERVİSİ BİLE BELLİ

Galatasaray'ın Salih Özcan transferi için 5 milyon euro ödeyebileceği öğrenildi. Dortmund ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, devre arasında bu transferi noktalamak istiyor.





