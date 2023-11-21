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Galatasaray, milli takımın yıldızı Salih Özcan ile anlaşmaya vardı!

21.11.2023 08:18 | Son Güncelleme:
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Galatasaray'da gündem orta saha transferi... Ndombele'den istediği katkıyı alamayan sarı-kırmızılılar şampiyonluk yolunda hata yapmak istemiyor. Transfer çalışmalarını titizlikle sürdüren Galatasaray'da Salih Özcan için girişimler başladı.

Salih Özcan

Salih Özcan

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Borussia Dortmund
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Milli takımın kısa süre içinde değişilmez oyuncusu olan Salih Özcan için Galatasaray harekete geçti. Kariyerine Dortmund'da devam eden yıldız oyuncu için sarı-kırmızılılarda Erden Timur kolları sıvadı.

GEÇTİĞİMİZ HAFTA SALİH ÖZCAN İLE MASAYA OTURULDU

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Sarı-Kırmızılılar geçtiğimiz hafta Salih Özcan ile bir görüşme gerçekleştirdi. Galatasaray'ın teklifine 'evet' diyen milli oyuncu beklemeye geçti.

BONSERVİSİ BİLE BELLİ

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Galatasaray'ın Salih Özcan transferi için 5 milyon euro ödeyebileceği öğrenildi. Dortmund ile görüşmelere başlayan sarı-kırmızılılar, devre arasında bu transferi noktalamak istiyor.

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