Galatasaray Mostafa Mohamed için Bordeaux ile anlaştı

Galatasaray'ın büyük beklentiler içinde olduğu ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımdan ayrılıyor.
23 yaşındaki Mısırlı forvetle bir süredir ilgilenen Fransız ekibi Bordeaux, transfer için Galatasaray'a 8 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul ederken, Mostafa Mohamed sağlık kontrollerinden geçmek ve Bordeaux ile resmi sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti.
Satışın 4 milyon doları Mostafa Mohamed'in eski kulübü Zamalek'e gidecek. Satıştan kazanılan diğer pay Galatasaray'ın kasasında kalacak.
Mostafa Mohamed'in Bordeaux'ya transferinde son dakika pürüz çıkmaması halinde Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun bonservisini Brentford'dan alacak.
23 yaşındaki Mısırlı yıldız, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 25 maçta 9 gol ve 1 asist kaydetti.
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