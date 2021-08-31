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Galatasaray Mostafa Mohamed için Bordeaux ile anlaştı

31.08.2021 14:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Fransa Ligi takımlarından Bordeaux, Galatasaray'da forma giyen Mostafa Mohammed ile prensip anlaşmasına vardı. İşte detaylar...

Galatasaray Mostafa Mohamed için Bordeaux ile anlaştı

Galatasaray'ın büyük beklentiler içinde olduğu ancak beklenen patlamayı bir türlü yapamayan Mostafa Mohamed, sarı-kırmızılı takımdan ayrılıyor.

8 MİLYON EURO

23 yaşındaki Mısırlı forvetle bir süredir ilgilenen Fransız ekibi Bordeaux, transfer için Galatasaray'a 8 milyon euroluk teklif yaptı. Sarı-kırmızılılar bu teklifi kabul ederken, Mostafa Mohamed sağlık kontrollerinden geçmek ve Bordeaux ile resmi sözleşme imzalamak için Fransa'ya gitti.

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4 MİLYON DOLAR ZAMALEK'E

Satışın 4 milyon doları Mostafa Mohamed'in eski kulübü Zamalek'e gidecek. Satıştan kazanılan diğer pay Galatasaray'ın kasasında kalacak.

MOHAMED YERİNE HALİL DERVİŞOĞLU

Mostafa Mohamed'in Bordeaux'ya transferinde son dakika pürüz çıkmaması halinde Galatasaray, geçtiğimiz sezon devre arasında kiraladığı Halil Dervişoğlu'nun bonservisini Brentford'dan alacak.

GALATASARAY PERFORMANSI

23 yaşındaki Mısırlı yıldız, sarı-kırmızılı takımla çıktığı 25 maçta 9 gol ve 1 asist kaydetti.


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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Mostafa Mohamed
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