Galatasaray, Muslera'nın ayrılığı sonrası aradığı kaleciyi İtalya'da buldu! 25 milyon Euro bonservis bedeli var

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 14 yıllık Muslera birlikteliğinin bitmesinin ardından yeni kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İtalya'da buldu.

MAIGNAN GÜNDEME GELDİ

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Milan'ın kalecisi Maignan'ı gündemine aldı. Okan Buruk'un da onay vermesinin ardından resmi görüşmeler başladı.

ABDULLAH KAVUKCU VE GARDI DEVREDE

Yönetici Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi'nin İtalyan kulübü Milan ile temas kurduğu öğrenildi. 25 milyon Euro piyasa değeri bulunan 30 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Milan formasıyla 54 maça çıktı.