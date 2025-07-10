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Galatasaray, Muslera'nın ayrılığı sonrası aradığı kaleciyi İtalya'da buldu! 25 milyon Euro bonservis bedeli var

Galatasaray'ın sürpriz kaleci adayı Mike Maignan olarak öne çıktı. Muslera'nın ayrılığı sonrası araştırmalarını sürdüren sarı-lacivertliler, Milan'ın yıldız ismi Maignan'ı imza aşamasına getirdi.

Galatasaray, Muslera'nın ayrılığı sonrası aradığı kaleciyi İtalya'da buldu! 25 milyon Euro bonservis bedeli var
Emre Şen

Galatasaray'da transfer çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. 14 yıllık Muslera birlikteliğinin bitmesinin ardından yeni kaleci arayışlarına başlayan sarı-kırmızılılar, aradığı ismi İtalya'da buldu.

MAIGNAN GÜNDEME GELDİ

Galatasaray, Muslera nın ayrılığı sonrası aradığı kaleciyi İtalya da buldu! 25 milyon Euro bonservis bedeli var 1

Şampiyonlar Ligi'nde iddialı bir kadro kurmak isteyen Galatasaray, Milan'ın kalecisi Maignan'ı gündemine aldı. Okan Buruk'un da onay vermesinin ardından resmi görüşmeler başladı.

ABDULLAH KAVUKCU VE GARDI DEVREDE

Galatasaray, Muslera nın ayrılığı sonrası aradığı kaleciyi İtalya da buldu! 25 milyon Euro bonservis bedeli var 2

Yönetici Abdullah Kavukcu ve menajer George Gardi'nin İtalyan kulübü Milan ile temas kurduğu öğrenildi. 25 milyon Euro piyasa değeri bulunan 30 yaşındaki oyuncu, geride kalan sezonda Milan formasıyla 54 maça çıktı.

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