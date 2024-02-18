Galatasaray Muslera'nın yerini şimdiden doldurdu! Manchester United forması giyen Altay Bayındır ile el sıkışıldı

Süper Lig'de yine tüm dengeleri değiştirecek bir transfer gündemi yaşanıyor. Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan fakat istediği forma şansını bir türlü bulamayan Altay Bayındır Türkiye'ye geri dönüyor.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI

Muslera'nın sözleşmesinin durumu netlik kazanmadığı için Galatasaray yönetimi alternatif arayışlarına şimdiden başlamıştı. Altay Bayındır'ın durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılılar, milli kaleciyle yaptığı görüşme sonrası prensip anlaşmasına vardı.

MANCHESTER UNITED GÖNDERMEYE SICAK

İngiliz devi Manchester United da Altay Bayındır'ın ayrılmasına sıcak bakıyor. İstenilen performansı antrenmanlarda sahaya yansıtamayan milli kaleciyi ufak bir bonservis miktarıyla bırakmayı düşünen Manchester United, sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturacak.





