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Galatasaray Muslera'nın yerini şimdiden doldurdu! Manchester United forması giyen Altay Bayındır ile el sıkışıldı

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.02.2024 16:22 | Son Güncelleme:
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Kaleci arayışlarına devam eden Galatasaray'da sürpriz bir gelişme yaşandı. Manchester United forması giyen Altay Bayındır ile anlaşan sarı-kırmızılılar, İngiliz devinin izin vermesi halinde önümüzdeki sezon milli kaleciyle sözleşme imzalayacak.

Galatasaray Muslera'nın yerini şimdiden doldurdu! Manchester United forması giyen Altay Bayındır ile el sıkışıldı
Altay Bayındır

Altay Bayındır

TR Türkiye
Yaş: 26 / Pozisyon Kaleci
Oynadığı Takım: Manchester United
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Süper Lig'de yine tüm dengeleri değiştirecek bir transfer gündemi yaşanıyor. Fenerbahçe'den Manchester United'a transfer olan fakat istediği forma şansını bir türlü bulamayan Altay Bayındır Türkiye'ye geri dönüyor.

GALATASARAY İLE ANLAŞTI

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Muslera'nın sözleşmesinin durumu netlik kazanmadığı için Galatasaray yönetimi alternatif arayışlarına şimdiden başlamıştı. Altay Bayındır'ın durumunu yakından takip eden sarı-kırmızılılar, milli kaleciyle yaptığı görüşme sonrası prensip anlaşmasına vardı.

MANCHESTER UNITED GÖNDERMEYE SICAK

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İngiliz devi Manchester United da Altay Bayındır'ın ayrılmasına sıcak bakıyor. İstenilen performansı antrenmanlarda sahaya yansıtamayan milli kaleciyi ufak bir bonservis miktarıyla bırakmayı düşünen Manchester United, sezon sonunda Galatasaray ile masaya oturacak.

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