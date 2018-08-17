Galatasaray Mustafa Pektemek için Beşiktaş'la görüştü!

Transfer çalışmalarını sürdüren Galatasaray için sürpriz iddialar arkaya arkaya gelmeye başladı.
A Spor'un haberine göre; Emre Akbaba'nın transferi için Alanyaspor ile görüşme halinde olan Abdürrahim Albayrak, sürpriz bir hamle daha yaparak Mustafa Pektemek transferi için Fikret Orman ile görüştü. Fatih Terim'in onay verdiği Mustafa Pektemek'i kiralık olarak kadrosuna katmak için Galatasaray, bu konuda Orman'a teklifini yaptı ve beklemeye geçti.
Teknik direktör Şenol Güneş'in kadro alternatifleri arasında yer almayan 29 yaşındaki futbolcunun, 1.7 milyon Euro'luk maaşını göz önünde bulunduran yönetim, bu isimle ayrılık kararı almıştı.
Siyah-beyazlıların bu kararını oyuncunun menajerine ilettiği ve 750 bin Euro karşılığında sözleşme fesh etme önerisinde bulunduğu ancak bu teklifin kabul edilmediği ifade edilmişti. Süper Lig'de Beşiktaş formasıyla geçen sezon 8 maça çıkıp sadece 130 dakika görev yapabilen Mustafa Pektemek, 1 gollük performans ortaya koymuştu.
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