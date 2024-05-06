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Galatasaray nasıl şampiyon olur? Kalan 3 maçta 4 puan alırsa matematiksel olarak 24. şampiyonluğunu ilan edecek...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
06.05.2024 22:22
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Trendyol Süper Lig’in 35. haftasında Konyaspor sahasında Fenerbahçe ile golsüz berabere kaldı. Ligin bitimine 3 hafta kala Galatasaray büyük bir avantaj elde etti. Sarı-kırmızılılar kalan 3 maçta 4 puan alması halinde şampiyonluğunu matematiksel olarak ilan edecek.

Galatasaray nasıl şampiyon olur? Kalan 3 maçta 4 puan alırsa matematiksel olarak 24. şampiyonluğunu ilan edecek...

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kıyasıya verdiği şampiyonluk yarışının artık sonuna gelindi. Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanından aldığı beraberlik sonrası sarı-kırmızılılar büyük bir avantaj elde etti.

3 HAFTA KALA 6 PUAN

Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 6'ya çıktı. Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.

1⃣Galatasaray | 96 puan
2⃣Fenerbahçe | 90 puan

FENERBAHÇE

Fenerbahçe v Kayserispor
Galatasaray v Fenerbahçe
Fenerbahçe v İstanbulspor

GALATASARAY

Karagümrük v Galatasaray
Galatasaray v Fenerbahçe
Konyaspor v Galatasaray

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