Galatasaray nasıl şampiyon olur? Kalan 3 maçta 4 puan alırsa matematiksel olarak 24. şampiyonluğunu ilan edecek...

Galatasaray ile Fenerbahçe'nin kıyasıya verdiği şampiyonluk yarışının artık sonuna gelindi. Fenerbahçe'nin Konyaspor deplasmanından aldığı beraberlik sonrası sarı-kırmızılılar büyük bir avantaj elde etti.
Galatasaray ile Fenerbahçe arasındaki puan farkı bitime 3 hafta kala 6'ya çıktı. Galatasaray, ligde kalan 3 haftada 4 puan alması halinde 24. şampiyonluğunu ilan edecek.
1⃣Galatasaray | 96 puan
2⃣Fenerbahçe | 90 puan
Fenerbahçe v Kayserispor
Galatasaray v Fenerbahçe
Fenerbahçe v İstanbulspor
Karagümrük v Galatasaray
Galatasaray v Fenerbahçe
Konyaspor v Galatasaray