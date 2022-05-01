Galatasaray ne yapsa olmadı! Sivasspor Cimbom'a geçit vermedi...

Spor Toto Süper Lig’in 35’inci haftasında Galatasaray, Demir Grup Sivasspor’u ağırladı.

Galatasaray, Süper Lig'in geride kalan bölümünde 13 galibiyet, 8 beraberlik ve 13 yenilgi sonucunda 47 puan elde etmişti. Demir Grup Sivasspor ise 11 galibiyet, 12 beraberlik ve 11 mağlubiyet sonucunda 45 puan toplamıştı. İki takım arasında sezonun ilk yarısında oynanan maçı Sivasspor, 1-0 kazanmıştı.

İki takımın da mutlak 3 puan parolasıyla çıktığı mücadele tempo olarak nefes kesti. Karşılıklı ataklara sahne olan maç 3-2'lik Sivasspor üstünlüğü ile sonuçlandı.

GOMIS SAHNEDE! SKOR 1-0 OLDU

Maçın 10. dakikasında Galatasaray Bafetimbi Gomis'in golüyle maçta 1-0 öne geçti. Tek paslarla ceza alanına giren Galatasaray, Emre Kılınç'ın kale ağzına çevirdiği topta Gomis'in vuruşu filelerle buluştu. Gol sonrası Sivassporlu oyunculardan hakem Kadir Sağlam'a yoğun itirazlar vardı. Ancak golün VAR kontrolü sonrası hakem golü verdi.

ORTAM GERİLDİ

Karşılaşmada dakikalar 28'i gösterdiğinde saha içerisindeki tansiyon bir anda yükseldi. Sacha Boey'in, Faycal Fajr'a yaptığı müdahale sonrası iki takım oyuncuları arasında tartışma yaşandı. Yaşanan tartışma sonrası Boey ve Fajr sarı kart gördü.

TAYLAN'DAN BÜYÜK HATA!

Maçın 44. dakikasında Sivasspor'da Yatabare skora dengeyi getiren golü kaydetti. Maçta durum 1-1'e geldi. Deplasman ekibinde Uğur Çiftçi'nin üst üste ortaları sonrası Yatabare kafayı vurdu ve topu ağlara gönderdi. Golün oluşumundan önce Taylan Antalyalı'nın kaptırdığı top sonrası Sivasspor tempoyu arttırmıştı...

SİVASSPOR ÖNE GEÇTİ!

Maçta dakikalar 49'u gösterdiğinde Sivasspor'da Ulvestad skoru 2-1'e getiren golü kaydetti ve takımını öne geçirdi. Faycal Fajr'ın ortasında kafalardan seken top Fredrik Ulvestad'ın önünde kaldı, Norveçli oyuncu düzgün bir vuruşla topu ağlara gönderdi. Ulvestad, Süper Lig'de ilk golünü Galatasaray'a attı. Yapılan VAR kontrolü sonrası gol kararı geçerli, oyun santra ile tekrar başladı.

GOMIS PENALTIDAN 2-2 YAPTI

Maçın 57. dakikasında Galatasaray, Sivasspor ceza sahasında Kerem Aktürkoğlu'nun düşürülmesiyle penaltı kazandı. Kazanılan penaltıda topun başına Bafetimbi Gomis geldi ve 58. dakikada tecrübeli golcü topu ağlara göndererek skoru 2-2'ye getirdi. Bu gol aynı zamanda Gomis'in maçtaki 2. golü oldu.

O NASIL GOL ÖYLE! ADETA FÜZE YOLLADI...

Karşılaşmanın 64. dakikasında Sivasspor, Ahmet Oğuz'un müthiş golüyle yeniden öne geçti ve skoru 3-2'ye getirdi. Sağ kanattan orta şut karışımı bir vuruş yapan Ahmet Oğuz, inanılmaz bir gol ile Muslera'yı mağlup etmeyi başardı. Bu golle Ahmet Oğuz, Süper Lig'deki ilk deplasman golünü kaydetmiş oldu.

SİVASSPOR’DA 4 DEĞİŞİKLİK

Demir Grup Sivasspor Teknik Direktörü Rıza Çalımbay, ligin 35'inci haftasında oynanan Aytemiz Alanyaspor maçına göre kadroda 4 değişiklik yaptı. Tecrübeli teknik adam, Muammer Yıldırım, Goutas, Camara, Ziya Erdal’ın yerine kadroda; Ali Şaşal Vural, Caner Osmanpaşa, Appindangoye ve Uğur Çiftçi’ye yer verdi. Çalımbay, şu 11 ile Galatasaray karşısında sahaya çıktı:

"Ali Şaşal Vural - Ahmet Oğuz, Caner Osmanpaşa, Appindangoye, Uğur Çiftçi, Hakan Arslan, Fajr, Ulvestad, Erdoğan Yeşilyurt, Gradel, Yatabare."

SAHASINDAKİ SON 4 MAÇI KAZANDI

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 4 karşılaşmadan galibiyetle ayrıldı.

Sarı-kırmızılı takım, Nef Stadı'nda yapılan son 4 müsabakada Çaykur Rizespor, Beşiktaş, VavaCars Fatih Karagümrük ve Öznur Kablo Yeni Malatyaspor'u mağlup etti.

32. KEZ KARŞI KARŞIYA

Galatasaray ile Demir Grup Sivasspor, Spor Toto Süper Lig'de 32. kez karşı karşıya gelecek.

İki takım arasında Sivasspor'un Süper Lig'e yükseldiği 2005-2006 sezonuyla başlayan rekabette geride kalan 31 maçtan 19'unu sarı-kırmızılılar, 6'sını kırmızı-beyazlılar kazandı, 6 karşılaşma da berabere sonuçlandı.

Lig maçlarında Galatasaray'ın 66 golüne, Sivasspor 40 golle yanıt verdi.

GALATASARAY'IN İSTANBUL'DA MAĞLUBİYETİ YOK

Sarı-kırmızılı ekip, Sivasspor ile sahasında yaptığı hiçbir lig maçını kaybetmedi.

Galatasaray, iki takım arasında İstanbul'da yapılan 15 lig maçının 14'ünü kazanırken, birinde berabere kaldı.

İstanbul'daki mücadelelerde Galatasaray 37 kez fileleri havalandırırken, Sivas ekibi rakibine deplasmanda 14 gol atabildi.



