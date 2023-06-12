Galatasaray Nef, Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu İsmet Akpınar'a teklif götürdü!

Yeni sezon çalışmaları için kolları sıvayan Galatasaray NEF'ten transferde beklenmedik bir hamle geldi. Sarı-Lacivertliler, ezeli rakibi Fenerbahçe Beko'nun başarılı oyuncusu İsmet Akpınar için girişimlerde bulundu.

FORMA ŞANSI BULAMIYORDU

D'Alessandro'nun haberine göre; Bu sezona daha iddialı bir kadro kurmak isteyen Sarı Kırmızılı ekibin kurmayları sürpriz bir ismi gündemine aldı. Fenerbahçe Beko'da yeterli forma şansı bulamayan İsmet Akpınar'a teklif götürüldüğü ortaya çıktı.

TEKLİF GÖNDERİLDİ, KARAR BEKLENİYOR

Galatasaray'ın Akpınar transferinde ciddi olduğu öne sürülürken, Luca D'Alessandro'nun haberine göre; Tecrübeli guard ile yakından ilgilenen Galatasaray, teklifini iletti. Fenerbahçe Beko'da forma giyme şansı bulamayan İsmet Akpınar, Sarı-Lacivertli takımdan ayrılmak istediği ortaya çıktı. Forma giymekte zorlanan Akpınar'ın Sarı-Kırmızılı ekipten gelen teklifi düşünmeye başladı. Kısa sürede ise karar vermesi beklenildiği ifade edildi.



