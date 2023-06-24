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Galatasaray Nef transferi açıkladı! 'Çocukluk aşkına hoş geldin!'

24.06.2023 19:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray Nef, Anadolu Efes'ten ayrılan Buğrahan Tuncer'i kadrosuna kattığını açıkladı. Sarı-kırmızılı ekip, 30 yaşındaki basketbolcu ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladı.

Galatasaray Nef transferi açıkladı! 'Çocukluk aşkına hoş geldin!'

Galatasaray Nef Basketbol Takımı, son olarak Anadolu Efes forması giyen oyun kurucu Buğrahan Tuncer'i kadrosuna kattı. Sarı-kırmızılı ekibin, Buğrahan ile 2+1 yıllık sözleşme imzaladığı belirtildi.

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Galatasaray Kulübün internet sitesinde yer alan açıklamada, "Uzun yıllardır Anadolu Efes forması ile izlediğimiz ve bu süre boyunca takımı ile 2 THY Avrupa Ligi şampiyonluğu kazanan, kariyeri boyunca 31 kez A Milli olmak üzere toplamda 111 kez milli formayı giyen ve çocukluk yıllarından itibaren Galatasaray taraftarı olan yeni transferimiz Buğrahan Tuncer'e çocukluk aşkına hoş geldin diyor, sarı kırmızı renklerimiz altında başarılarla dolu bir kariyer diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

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