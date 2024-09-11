Galatasaray, Nicola Zalewski transferinin alternatifini hazırladı! Gündem Mario Rui... Okan Buruk onay verdi!

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray'da gaza basıldı. Sarı-kırmızılıların transferi için uğraş verdiği Nicola Zalewski'yi bitiremezse Mario Rui'ye yöneleceği aktarıldı.

Galatasaray transfer sezonun tamamlanmasını kısa bir süre kala kanat takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Tete gibi kanat oyuncularını elinden çıkaran sarı - kırmızılılarda kanat transferi için yoğun mesai harcanıyor.

PAZARLIKLAR İTALYA'DA SÜRÜYOR

Galatasaraylı yöneticiler, geçtiğimiz günlerde Zalewski'nin transferini bitirebilmek için Roma'ya gitti. Serie A ekibiyle yapılan pazarlıklar devam ederken ortaya yeni bir iddia atıldı.

ALTERNATİFİ BELİRLEDİ

Di Marzio'nun haberine göre; Nicola Zalewski gelmezse, Galatasaray’ın son dakika çözümü Okan Buruk'un onayıyla Mario Rui olacak.

Roma'yı ikna etmek için uğraş veren Galatasaray yönetimi, sonuçsuz kalması halinde Victor Osimhen transferinden de bağlantılı oldukları Napoli'ye teklif yapacak.

MARIO RUI'NIN RAKAMLARI

2018 yılında 5.75 milyon euroya Roma'dan Napoli'ye transfer olan 33 yaşındaki sol bek, bu dönemde 227 maçta 3 gol attı ve 26 asist yaptı.