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  4. Galatasaray, Nicola Zalewski transferinin alternatifini hazırladı! Gündem Mario Rui... Okan Buruk onay verdi!

Galatasaray, Nicola Zalewski transferinin alternatifini hazırladı! Gündem Mario Rui... Okan Buruk onay verdi!

Yağızcan Yaver Yağızcan Yaver Spor Editörü
11.09.2024 23:23
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Galatasaray'da transfer çalışmaları hız kesmeden devam ediyor. Son olarak Nicola Zalewski transferini tamamlayabilmek için İtalya'ya giden sarı-kırmızılı yöneticiler, bu transferde başarı sağlayamadıkları durumda Napoli'den Mario Rui'yi alternatif olarak belirledi.

Transfer döneminin kapanmasına sayılı günler kala Galatasaray'da gaza basıldı. Sarı-kırmızılıların transferi için uğraş verdiği Nicola Zalewski'yi bitiremezse Mario Rui'ye yöneleceği aktarıldı.

Galatasaray transfer sezonun tamamlanmasını kısa bir süre kala kanat takviyesi için çalışmalarını sürdürüyor. Bu sezon Kerem Aktürkoğlu, Wilfried Zaha, Tete gibi kanat oyuncularını elinden çıkaran sarı - kırmızılılarda kanat transferi için yoğun mesai harcanıyor.

PAZARLIKLAR İTALYA'DA SÜRÜYOR

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Galatasaraylı yöneticiler, geçtiğimiz günlerde Zalewski'nin transferini bitirebilmek için Roma'ya gitti. Serie A ekibiyle yapılan pazarlıklar devam ederken ortaya yeni bir iddia atıldı.

ALTERNATİFİ BELİRLEDİ

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Di Marzio'nun haberine göre; Nicola Zalewski gelmezse, Galatasaray’ın son dakika çözümü Okan Buruk'un onayıyla Mario Rui olacak.

Roma'yı ikna etmek için uğraş veren Galatasaray yönetimi, sonuçsuz kalması halinde Victor Osimhen transferinden de bağlantılı oldukları Napoli'ye teklif yapacak.

MARIO RUI'NIN RAKAMLARI

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2018 yılında 5.75 milyon euroya Roma'dan Napoli'ye transfer olan 33 yaşındaki sol bek, bu dönemde 227 maçta 3 gol attı ve 26 asist yaptı.

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