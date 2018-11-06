SPOR

Galatasaray önce başvurdu, PSG önce kabul edildi

GALATASARAY HABERLERİ  | 06.11.2018 14:38 | Son Güncelleme

CAS, PSG'nin UEFA'nın yeniden inceleme kararıyla ilgili itiraf başvurusunu kabul ettiklerini açıkladı.

Galatasaray önce başvurdu, PSG önce kabul edildi

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Paris Saint-Germain'in, UEFA'nın yeniden inceleme kararıyla ilgili itiraz başvurusunu kabul ettiklerini açıkladı. CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların talebi üzerine, son karar verilene ve yayınlanana dek dava gizli tutulacak ve medyaya herhangi bir paylaşım yapılmayacak. Konu ile ilgili bu son bilgilendirmedir" denildi. Galatasaray, PSG'den daha önce CAS'a başvuru yapmış olsa da CAS cephesinden Galatasaray ile ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.

GALATASARAY İLE AYNI YOLU İZLEDİ

UEFA'nın Finansal Fair Play incelemesinden geçen, ancak şikayetler nedeniyle yeniden soruşturma geçiren Paris Saint Germain de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gitme kararı aldı.

Fransız kulübünün genel sekreteri Victoriano Melero, Galatasaray gibi CAS'a başvurduklarını ifade ederek, "Bu her zaman tercih ettiğimiz bir yöntem değil ancak UEFA bize başka bir alternatif bırakmadı. Burada kilit nokta, kulübümüz ne Fransız yasalarını ne de UEFA'nın kararlarını ihlal etmiştir. Biz her zaman şeffaf bir kulüp olduk. Tüm anlaşmalarımız, yazılı ve nettir. Finansal Kontrol Araştırma Birimi, temeli olmayan gerekçelerle anlaşmayı sekteye uğratmıştır" diye konuştu.

Victoriano Melero, CAS'tan bir karar çıkmasının 2-3 ay sürebileceğini belirtti. (SPORX)

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uefa cas psg Galatasaray Spor Toto Süper Lig

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Okuyucu Yorumları 1 yorum
Alıştık artık bu seneryolara Uefa ne zaman yerind ekarar verdi ki sanki
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