Galatasaray önce başvurdu, PSG önce kabul edildi

Spor Tahkim Mahkemesi (CAS), Paris Saint-Germain'in, UEFA'nın yeniden inceleme kararıyla ilgili itiraz başvurusunu kabul ettiklerini açıkladı. CAS'tan yapılan açıklamada, "Tarafların talebi üzerine, son karar verilene ve yayınlanana dek dava gizli tutulacak ve medyaya herhangi bir paylaşım yapılmayacak. Konu ile ilgili bu son bilgilendirmedir" denildi. Galatasaray, PSG'den daha önce CAS'a başvuru yapmış olsa da CAS cephesinden Galatasaray ile ilgili herhangi bir açıklama gelmemişti.
GALATASARAY İLE AYNI YOLU İZLEDİ
UEFA'nın Finansal Fair Play incelemesinden geçen, ancak şikayetler nedeniyle yeniden soruşturma geçiren Paris Saint Germain de Uluslararası Spor Tahkim Mahkemesi'ne (CAS) gitme kararı aldı.
Fransız kulübünün genel sekreteri Victoriano Melero, Galatasaray gibi CAS'a başvurduklarını ifade ederek, "Bu her zaman tercih ettiğimiz bir yöntem değil ancak UEFA bize başka bir alternatif bırakmadı. Burada kilit nokta, kulübümüz ne Fransız yasalarını ne de UEFA'nın kararlarını ihlal etmiştir. Biz her zaman şeffaf bir kulüp olduk. Tüm anlaşmalarımız, yazılı ve nettir. Finansal Kontrol Araştırma Birimi, temeli olmayan gerekçelerle anlaşmayı sekteye uğratmıştır" diye konuştu.
Victoriano Melero, CAS'tan bir karar çıkmasının 2-3 ay sürebileceğini belirtti. (SPORX)
Trabzonspor'dan resmi Burak Yılmaz açıklaması!
Fatih Terim: Yenilsek de oynayarak yenilmeliyiz
Fenerbahçe'den son dakika Ersun Yanal açıklaması!
Nabil Dirar'ın yeni takımı belli oldu
Fikret Orman'dan Alanyaspor'a karşılıksız çek cevabı: Hiç yakışmadı
Rafael van der Vaart futbolu bıraktı
Galatasaray'dan olaylı derbi için ağır tahrik savunması!
Ünlü futbolcunun katil zanlısından olay tecavüz sözleri
Tobias Stieler, Genk - Beşiktaş maçını yönetecek
Burak Yılmaz'dan gazetecilere: Çıkmadı değil mi bir şey?
Batuhan Karadeniz tarihe geçti!
Hakan Çalhanoğlu'nun yeni adresini açıkladılar
Berkay Özcan sezonun ilk yarısını kapattı
Zlatan Ibrahimovic hakkında Milan iddiası
Okuyucu Yorumları 1 yorum