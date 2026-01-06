SPOR

Galatasaray orta sahasını İspanya'da buldu! İşte Okan Buruk'un yeni hedefi

Süper Kupa’da finale yükselen Galatasaray, transferde hız kesmiyor. Orta saha için rotasını İspanya’ya çeviren sarı-kırmızılılar, Villarreal forması giyen bir ismi gündemine aldı. Okan Buruk’un 6 numara isteğiyle öne çıkan transferde en büyük engel yüksek maliyet. İşte detaylar...

Galatasaray orta sahasını İspanya'da buldu! İşte Okan Buruk'un yeni hedefi
Berker İşleyen
Pape Gueye

Pape Gueye

Senegal
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Villarreal
Süper Kupa'da adını finale yazdıran Galatasaray’da transfer çalışmaları da devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, orta saha transferi için rotayı İspanya’ya çevirdi. Teknik direktör Okan Buruk’un özellikle 6 numara pozisyonu için kadrosunda görmek istediği Pape Gueye, sarı-kırmızılıların transfer listesinin üst sıralarında yer alıyor.

RESMİ TEMASLAR BAŞLIYOR

Galatasaray orta sahasını İspanya da buldu! İşte Okan Buruk un yeni hedefi 1

İspanya LaLiga ekiplerinden Villarreal’de forma giyen Senegalli orta saha oyuncusu için yönetimin kısa süre içinde kulübüyle resmi temaslara başlaması bekleniyor.

TEK ENGEL MALİYETİ

Galatasaray orta sahasını İspanya da buldu! İşte Okan Buruk un yeni hedefi 2

Ülkesi Senegal ile Afrika Kupası’nda mücadele eden Pape Gueye’nin transferini zorlaştıran en önemli etken ise maliyetinin yüksek olması.

Galatasaray cephesi, uygun şartların oluşması halinde transferi kiralık değil, bonservisiyle birlikte tamamlamayı hedefliyor. Görüşmelerin seyri ve mali detaylar, transferin kaderini belirleyecek.

transfer Süper Lig İspanya galatasaray
