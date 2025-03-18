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Galatasaray ortalığı daha da alevlendirecek! Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etmeye hazırlanıyorlar...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
18.03.2025 07:44
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Galatasaray'dan TFF'ye sürpriz bir hamle yapacak. Fenerbahçe-Samsunspor maçında yaşanan olaylar sonrası harekete çeken sarı-kırmızılılar, Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etmeye hazırlanıyor.

Galatasaray ortalığı daha da alevlendirecek! Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etmeye hazırlanıyorlar...

Galatasaray, Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından yaşanan olaylar için TFF'ye başvuracak.

ŞİKAYET DİLEKÇESİ HAZIRLANDI

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Galatasaray, Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından yaşanan olaylar için TFF'ye başvuruda bulunacak. Sarı-kırmızılılar yaşanan olaylarla ilgili şikayet dilekçesi hazırladı.

NELER OLMUŞTU?

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Fenerbahçe - Samsunspor maçının son düdüğünün ardından saha karışmıştı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola tartışma yaşamıştı. İki takım futbolcularını olaya dahil olarak tartışmanın büyümesini engellemişti. Sonrasında güvenlik güçleri araya girip oyuncuları soyunma odasına göndermişti.

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