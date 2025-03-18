Galatasaray ortalığı daha da alevlendirecek! Fenerbahçe'yi TFF'ye şikayet etmeye hazırlanıyorlar...

Galatasaray, Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından yaşanan olaylar için TFF'ye başvuracak.
Galatasaray, Fenerbahçe - Samsunspor maçının ardından yaşanan olaylar için TFF'ye başvuruda bulunacak. Sarı-kırmızılılar yaşanan olaylarla ilgili şikayet dilekçesi hazırladı.
Fenerbahçe - Samsunspor maçının son düdüğünün ardından saha karışmıştı. Sarı-lacivertlilerde İrfan Can Kahveci ile Samsunspor'dan Marc Bola tartışma yaşamıştı. İki takım futbolcularını olaya dahil olarak tartışmanın büyümesini engellemişti. Sonrasında güvenlik güçleri araya girip oyuncuları soyunma odasına göndermişti.
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