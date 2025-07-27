Galatasaray, Osimhen'i her an açıklayabilir! Sözleşmeler resmen imzalandı

Galatasaray'da Victor Osimhen artık gün sayıyor... Napoli ile her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Osimhen'i İstanbul'a getirecek özel jeti bile hazırladı.

SÖZLEŞMELER İMZALANDI

Napoli ile aralarındaki sözleşmenin kendilerine ait kısımlarını imzalayıp İtalya'ya gönderen Galatasaray yönetimi, Napoli'nin de imzaları atıp bildirmesinin ardından Osimhen'i resmen açıklayacak.

HER AN DUYURU GELEBİLİR!

Galatasaray'ın Osimhen'i açıklamak için her an tetikte olduğu öğrenilirken, duyurunun yapılmasının ardından o gece Osimhen İstanbul'a getirilecek. Binlerce taraftarın karşılayacağı Osimhen için imza töreni düzenlenecek.