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Galatasaray, Osimhen'i her an açıklayabilir! Sözleşmeler resmen imzalandı

Victor Osimhen transferinde mutlu sona ulaşan Galatasaray'ın yıldız golcüyü İstanbul'a getirebilmek için özel jet ayarladığı ve tüm hazırlıkların tamamlandığı ortaya çıktı. Taraftarların müthiş bir karşılama yapması beklenirken, Galatasaray yönetimi kısa süre içinde Osimhen'in İstanbul'a geliş tarihini duyuracak.

Galatasaray, Osimhen'i her an açıklayabilir! Sözleşmeler resmen imzalandı
Emre Şen

Galatasaray'da Victor Osimhen artık gün sayıyor... Napoli ile her konuda anlaşmaya varan sarı-kırmızılılar, Osimhen'i İstanbul'a getirecek özel jeti bile hazırladı.

SÖZLEŞMELER İMZALANDI

Galatasaray, Osimhen i her an açıklayabilir! Sözleşmeler resmen imzalandı 1

Napoli ile aralarındaki sözleşmenin kendilerine ait kısımlarını imzalayıp İtalya'ya gönderen Galatasaray yönetimi, Napoli'nin de imzaları atıp bildirmesinin ardından Osimhen'i resmen açıklayacak.

HER AN DUYURU GELEBİLİR!

Galatasaray, Osimhen i her an açıklayabilir! Sözleşmeler resmen imzalandı 2

Galatasaray'ın Osimhen'i açıklamak için her an tetikte olduğu öğrenilirken, duyurunun yapılmasının ardından o gece Osimhen İstanbul'a getirilecek. Binlerce taraftarın karşılayacağı Osimhen için imza töreni düzenlenecek.

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galatasaray Osimhen
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