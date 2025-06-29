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Galatasaray Osimhen'in alternatifini belirledi... B planını devreye soktu: Victor Boniface!

Transfer dönemine Leroy Sane ile hızlı bir giriş yapan Galatasaray, Victor Osimhen’den gelecek olumsuz bir haber için alternatiflerini hazırladı. Alman kulübü Bayer Leverkusen’in forvet oyuncusu Victor Boniface için nabız yokladı.

Galatasaray Osimhen'in alternatifini belirledi... B planını devreye soktu: Victor Boniface!
Burak Kavuncu

Galatasaray ana transfer hedefi olarak belirlediği Victor Osimhen’den hala dönüş alamaması sebebiyle alternatiflerine yöneliyor. Aslan Osimhen'in yerini Victor Boniface ile doldurmak için harekete geçti. Cimbom eğer Osimhen'den olumsuz bir haber alırsa Boniface'in transferini bitirmek için Leverkusen'e resmi teklif yapacak. Alman kulübünün oyuncunun sakatlığından sonra yolları ayırmaya sıcak baktığı gelen bilgiler arasında.

OYUNCU SICAK BAKIYOR...

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Victor Osimhen'in milli takımdan yakın arkadaşı olan Victor Boniface'in Galatasaray'a sıcak baktığı iddia edildi.

SAKATLIĞI DÜŞÜNDÜRÜYOR!

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Osimhen'in milli takımdan yakın arkadaşı olan Victor Boniface, Bayer Leverkusen'de sezona iyi başlasa da kasım ayı sonunda geçirdiği uyluk sakatlığı nedeniyle birçok maç kaçırmış ve iyileştikten sonraki süreçte düzenli forma şansı bulamamıştı. Teknik direktör Okan Buruk da oyuncunun sakatlık geçmişi ile ilgili sıkıntıdan dolayı transferde aceleci davranmıyor ve sakatlığıyla ilgili detaylı rapor hazırlanması için bekliyor.

GALATASARAY FORMALI FOTOĞRAF PAYLAŞMIŞTI

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Nijeryalı forvet oyuncusu Victor Boniface'in geçtiğimiz aylarda Osimhen'in hediye ettiği tahmin edilen Galatasaray formasını sırtına geçirdiği görüntüleri sosyal medyada tekrar gündem oldu. Yıldız oyuncunun bu paylaşımı sarı-kırmızılı taraftarlarda büyük heyecana neden olurken, Galatasaraylılar Nijeryalı oyuncunun sosyal medyadaki tüm paylaşımlarının altına 'Come to Galatasaray (Galatasaray'a gel) yorumları yapmaya başlamıştı.

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