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Galatasaray, Osimhen transferi için ateşi yaktı! Metin Öztürk, imza için tarih verdi

Galatasaray, Victor Osimhen transferi için oyuncu tarafıyla her türlü anlaşmaya varmıştı. Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Osimhen transferi hakkında "48 saat içerisinde iş çözülür" diyerek taraftarlara müjdeyi verdi.

Galatasaray, Osimhen transferi için ateşi yaktı! Metin Öztürk, imza için tarih verdi
Emre Şen

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, Victor Osimhen transferi için konuştu. Napoli ile pazarlık masasında olan sarı-kırmızılılar, transfer için tarih verdi.

"48 SAAT İÇİNDE ÇÖZÜLÜR"

Galatasaray, Osimhen transferi için ateşi yaktı! Metin Öztürk, imza için tarih verdi 1

Galatasaray 2. Başkanı Metin Öztürk, "Her futbolcu Galatasaray'a gelmek ister. Biz de Victor Osimhen için gerekli teklifi Napoli'ye yaptık. 48 saat içinde bu iş çözülür. Her futbolcunun alternatifi var. Her futbolcu Galatasaray'da oynamak ister. Victor Osimhen de Galatasaray'da olmak istiyordur. Biz de onun bizimle olmasını istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"AVRUPA'DA HEDEFİMİZ ÇEYREK FİNAL"

Galatasaray, Osimhen transferi için ateşi yaktı! Metin Öztürk, imza için tarih verdi 2

Şampiyonlar Ligi'ndeki hedefleri hakkında konuşan Öztürk, "Şampiyonlar Ligi'nde adım adım gideceğiz. Önce hedef çeyrek, sonra yarı final. Sonra olursa final!" dedi.

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galatasaray Osimhen
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