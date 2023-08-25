Galatasaray oyuncu bile satmadan 25 milyon euro'yu cebine indirecek! Önlerinde sadece 90 dakika kaldı...

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara girmesi için önünde sadece 90 dakika kaldı.

TOPLAM KAZANÇ 24 MİLYON 736 BİN EURO

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak 16 milyon euro'yu kasasına koyacak. UEFA Kulüpler Sıralaması olarak alacağı para ise 9 milyon euro. Toplamda 25 milyon euro'yu direkt olarak kazanacak Galatasaray, gruplarda oynayacağı maçlardan da para alacak.

REKLAM GELİRLERİ DE VAR

Şampiyonlar Ligi'nin reklam gelirleri pastasından da pay alacak Galatasaray'ın kasası bir hayli rahatlayacak. Bu sebeple Molde ile oynanacak rövanş maçını oldukça önemseyen sarı-kırmızılılar, hata yapmadan gruplara kalmak istiyor.

