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Galatasaray oyuncu bile satmadan 25 milyon euro'yu cebine indirecek! Önlerinde sadece 90 dakika kaldı...

25.08.2023 12:17 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi gruplarına kalması için önünde yalnızca 90 dakika var. Molde deplasmanından 3-2'lik galibiyetle dönen sarı-kırmızılılar, İstanbul'dan alacağı avantajlı sonuç sonrası gruplara kalarak müthiş bir parayı cebine koymayı hedefliyor.

Galatasaray'ın Şampiyonlar Ligi'nde gruplara girmesi için önünde sadece 90 dakika kaldı.

TOPLAM KAZANÇ 24 MİLYON 736 BİN EURO

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Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ne ayak bastı parası olarak 16 milyon euro'yu kasasına koyacak. UEFA Kulüpler Sıralaması olarak alacağı para ise 9 milyon euro. Toplamda 25 milyon euro'yu direkt olarak kazanacak Galatasaray, gruplarda oynayacağı maçlardan da para alacak.

REKLAM GELİRLERİ DE VAR

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Şampiyonlar Ligi'nin reklam gelirleri pastasından da pay alacak Galatasaray'ın kasası bir hayli rahatlayacak. Bu sebeple Molde ile oynanacak rövanş maçını oldukça önemseyen sarı-kırmızılılar, hata yapmadan gruplara kalmak istiyor.

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