Galatasaray-PAOK maçı öncesi Yunan ekibinin deplasman karnesi dikkat çekiyor!

Galatasaray'ın PAOK ile karşı karşıya geleceği maç öncesinde Yunan ekibinin bu sezonki başarısı dikkat çekiyor. Tıpkı Galatasaray gibi ligde iyi bir durumda bulunan PAOK'un deplasman karnesi hiç de fena değil.

2 MAÇTA 6 GOL ATTILAR

Bu sezon ligde deplasmanda oynadıkları 2 maçta toplam 6 gol atan PAOK, Galatasaray maçı öncesi taraftarı tedirgin etti. Razvan Lucescu'nun öğrencileri bu sezon golcü bir kimlik sergiliyor.

TOPLAM 11 GOL ATTILAR

Yunanistan Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan PAOK, aynı zamanda ligde şu ana kadar en çok gol atan takım konumunda bulunuyor.