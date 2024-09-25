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Galatasaray-PAOK maçı öncesi Yunan ekibinin deplasman karnesi dikkat çekiyor!

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
25.09.2024 08:57
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Galatasaray UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında evinde Yunan ekibi PAOK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Avrupa'da siftahı yapacak olan sarı-kırmızılıların rakibi hakkında ortaya çıkan istatistik maç öncesi tedirgin etti.

Galatasaray-PAOK maçı öncesi Yunan ekibinin deplasman karnesi dikkat çekiyor!

Galatasaray'ın PAOK ile karşı karşıya geleceği maç öncesinde Yunan ekibinin bu sezonki başarısı dikkat çekiyor. Tıpkı Galatasaray gibi ligde iyi bir durumda bulunan PAOK'un deplasman karnesi hiç de fena değil.

2 MAÇTA 6 GOL ATTILAR

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Bu sezon ligde deplasmanda oynadıkları 2 maçta toplam 6 gol atan PAOK, Galatasaray maçı öncesi taraftarı tedirgin etti. Razvan Lucescu'nun öğrencileri bu sezon golcü bir kimlik sergiliyor.

TOPLAM 11 GOL ATTILAR

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Yunanistan Ligi'nde liderlik koltuğunda oturan PAOK, aynı zamanda ligde şu ana kadar en çok gol atan takım konumunda bulunuyor.

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PAOK galatasaray
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