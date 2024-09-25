Galatasaray - Paok maçının ilk yarısına İspanyol hakem damga vurdu! Penaltı bekledi ama...

Temsilcimiz Galatasaray, UEFA Avrupa Ligi ilk haftasında Yunan ekibi PAOK'u konuk etti.
RAMS Park'ta oynana karşılaşmanın ilk yarısında İspanyol hakem Alejandro Hernandez'in Galatasaray'a çalmadığı penaltı gündeme bomba gibi oturarak tartışmalara yol açtı.
Mücadelenin ilk yarısında Paok ceza sahasında tartışmalara yol açan bir pozisyon yaşandı.
Yunan temsilcisinin ceza sahasında gerçekleşen bir pozisyonda, topa doğru hareketlenen Dries Mertens rakibiyle girdiği ikili mücadele sonucunda yerde kaldı. İspanyol hakem oyuna devam dedi.