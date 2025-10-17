SPOR

Galatasaray paraya para demeyecek! Satışlar tavan yaptı... Dev gelir

Galatasaray, son üç sezondaki şampiyonluk serisini ticari başarıya da çevirdi. Forma tedarikçisi Puma ile 10 yıllık yeni sözleşmeye imza atan sarı-kırmızılılar, her sezon 10 milyon Euro kazanacak. Böylece kulüp, toplamda 100 milyon Euro’luk dev bir gelir garantisi elde etti. Ayrıca forma sponsorluklarından da 22 milyon Euro’ya yakın rekor bir kazanç sağladı. İşte detaylar...

Berker İşleyen

Son üç sezondur Süper Lig’i zirvede tamamlayarak büyük bir ivme yakalayan Galatasaray, sportif başarılarını finansal alanda da sürdürdü. Sponsorluk gelirlerini her geçen yıl artıran sarı-kırmızılı kulüp, yeni anlaşmalarla bu kalemde rekor bir seviyeye ulaştı.

FORMA SATIŞINDA REKOR

2024 yazında forma tedarikçisini değiştirerek Nike’tan Puma’ya geçen Galatasaray, bu iş birliğinin meyvelerini kısa sürede aldı. Değişim, hem taraftar ilgisini hem de satış rakamlarını artırdı. Geride kalan sezonda 1 milyona yakın forma satışı gerçekleştirildi.

ZAM GÖRÜŞMELERİ

Yıllık 5 milyon Euro kazandığı mevcut sözleşmenin kulüp açısından yetersiz kaldığını düşünen yönetim, Fenerbahçe’nin yeni forma anlaşmasında elde ettiği 12 milyon Euro’luk gelir sonrası harekete geçti. Futbol şube sorumlusu Abdullah Kavukcu’nun öncülüğünde Puma ile masaya oturan Galatasaray, gelir artışı talebinde bulundu.

10 YILLIK YENİ SÖZLEŞME

Taraflar arasında yapılan kapsamlı müzakerelerin ardından uzun vadeli bir iş birliği kararı çıktı. Galatasaray ile Puma, 10 yıl boyunca geçerli olacak yeni bir sözleşmede anlaşmaya vardı. Buna göre sarı-kırmızılı kulüp her sezon 10 milyon Euro gelir elde edecek.

TOPLAM 100 MİLYON EURO

Bu anlaşmayla birlikte Galatasaray, 10 yıllık süreçte toplam 100 milyon Euro’yu (yaklaşık 4,9 milyar TL) kasasına koymayı garantiledi. Forma tedarik gelirinin yanı sıra sponsorluk anlaşmaları da kulüp tarihinin en yüksek seviyesine ulaştı.

REKOR SEVİYEDE SPONSORLUK GELİRİ

Göğüs, sırt, kol ve çorap reklamlarından elde edilen kazançlar da önemli ölçüde arttı. Sarı-kırmızılılar, 2025-26 sezonunda formasında yer alan tüm sponsorlarından toplamda yaklaşık 22 milyon Euro gelir elde edecek.

