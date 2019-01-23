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Galatasaray Pato transferi için imkanları zorluyor

GALATASARAY HABERLERİ  | 23.01.2019 08:01 | Son Güncelleme

Galatasaray yönetimi Dubai'de sürdürülen transfer çalışmaları kapsamında Brezilyalı golcü oyuncu Pato için tüm imkanları seferber ediyor.

Galatasaray Pato transferi için imkanları zorluyor

Ara transfer döneminde kadrosuna 1 değil 2 golcü takviyesi birden yapmak isteyen Galatasaray'ın hedefi Alan Carvalho ile birlikte Pato'yu da kadroya katmak. Galatasaray yönetiminin de Pato için tüm şartları zorladığı ve yıldız golcüyü almak istediği ortaya çıktı.

Ancak Brezilyalı golcünün, forma giydiği ve 2019 Aralık ayına kadar sözleşmesinin bulunduğu Tianjin Tianhai Kulübünden yıllık 10 milyon dolar kazandığı belirtildi. Çin'de yıllık 10 milyon dolar kazanan Pato'nun Galatasaray'a transferini zora sokan noktanın da bu astronomik kazancı olduğu öğrenildi.

Sarı kırmızılı takım yine de tüm imkanlarını zorlayıp Pato için görüşmelerine devam ediyor. Dubai'de bulunan Galatasaray Kulübü İkinci Başkanı Abdurrahim Albayrak ile İdari Menajer Şükrü Hanedar'ın Alan ile birlikte Pato için de bu ülkede görüşmeler yaptığı ortaya çıktı.

2008 ve 2013 yıllarında İtalya'nın Milan takımında forma giyen ve sıkça adından söz ettiren Brezilyalı yıldız Pato yaşadığı sakatlıklar nedeni ile tam anlamı ile beklentileri karşılayamadı. Henüz 29 yaşında olan Brezilyalı golcü Milan macerasından sonra ülkesine döndü. Brezilya'da Corinthians, Sao Paulo takımlarının formasını da giyen Pato son olarak Çin'in yolunu tuttu.

Çin Ligi ekiplerinden Tianjin Quanjian takımında forma giyen Pato bu sezon Tianjin Quanjian takımı forması ile 33 karşılaşmada 19 gol, 5 asistlik başarılı bir performans sergiledi. Pato'nun Çin kulübü Tianjin Quanjian ile 2019 yılına kadar sözleşmesi bulunuyor. (FUTBOL ARENA)

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