Galatasaray penaltı bekledi, Karaoğlan 'devam' dedi

Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında Malatya'da oynanan mücadelenin 35. dakikasında konuk sarı kırmızılı ekip penaltı bekledi.

Ceza sahası içerisinde Sadık Çiftpınar ile Emre Kılınç arasındaki mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan autu gösterdi.

Karaoğlan'ın kararı sonrası mücadele bir süre durdu. Bu duraklama esnasında VAR hakemi Ümit Öztürk'ten de penaltıya dair bir uyarı gelmedi.

Galatasaray yedek kulübesi de bu karara itiraz etti.

