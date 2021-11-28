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Galatasaray penaltı bekledi, Karaoğlan 'devam' dedi

28.11.2021 19:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Galatasaray, Emre Kılınç'ın yerde kaldığı pozisyon sonrası penaltı bekledi ancak hakem oyunu devam ettirdi.

Galatasaray penaltı bekledi, Karaoğlan 'devam' dedi
Emre Kılınç

Emre Kılınç

TR Türkiye
Yaş: 27 / Pozisyon Orta Saha
Oynadığı Takım: Galatasaray
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Öznur Kablo Yeni Malatyaspor ile Galatasaray arasında Malatya'da oynanan mücadelenin 35. dakikasında konuk sarı kırmızılı ekip penaltı bekledi.

Ceza sahası içerisinde Sadık Çiftpınar ile Emre Kılınç arasındaki mücadelenin ardından Galatasaraylı futbolcu yerde kaldı. Galatasaraylı oyuncular bu pozisyon sonrası penaltı bekledi. Hakem Atilla Karaoğlan autu gösterdi.

Karaoğlan'ın kararı sonrası mücadele bir süre durdu. Bu duraklama esnasında VAR hakemi Ümit Öztürk'ten de penaltıya dair bir uyarı gelmedi.

Galatasaray yedek kulübesi de bu karara itiraz etti.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray Futbol Kulübü Yeni Malatyaspor Emre Kılınç
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