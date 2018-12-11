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Galatasaray taraftarını çıldırtan penaltı pozisyonu!

GALATASARAY HABERLERİ  | 11.12.2018 21:33 | Son Güncelleme

Galatasaray-Porto maçında penaltı isyanı... Galatasaray'ın Porto'yu ağırladığı maçın 11. dakikasında Garry Rodrigues'in şutunda top Portolu oyuncunun kolundan döndü. Galatasaray cephesi penaltı beklerken, hakem Aleksei pozisyonun öncesinde ofsayt olduğu gerekçesiyle topu Porto'ya verdi.

Galatasaray taraftarını çıldırtan penaltı pozisyonu!

Galatasaray'ın Porto'yu sahasında konuk ettiği Şampiyonlar Ligi D Grubu son hafta maçında inanılmaz bir pozisyon yaşandı. 10. dakikada Garry Rodrigues'in şutunda top Porto'lu futbolcunun koluna çarparak geri döndü.

Galatasaraylı oyuncular penaltı ve kırmızı kart kararı beklerken, maçın hakemi Aleksei Kulbakov 4. hakemin yanına giderek pozisyon hakkında konuştu. Kulbakov daha sonra pozisyonun öncesinde Eren Derdiyok'un ofsaytta olması sebebiyle topu Portekiz ekibine verdi.

GS

Galatasaraylı taraftarlar, bu karar sonrası maçın hakemi Kulbakov'a yoğun protestoda bulundu.

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Anahtar Kelimeler:
Galatasaray porto Aleksei Kulbakov

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Okuyucu Yorumları 12 yorum
Artık fetö yok,alışın bu duruma ;)
GS-PORTO M,ACININ HAKEMI BELARUS'DAN...YENILIRSE MOSCOVA TUR ATLIYOR..BU HAKEMI ATAYAN UEFA YETKILILERININ NIYETI BOZUK..
GALATASARAY YENEMEZSE L.MOSCOVA UEFA'YA KALIYOR..BOYLE BIR MACA BELARUS'LU HAKEM VERILIRMI? GS'YIN HIC SANSI YOK BU HAKEMLE...ILK PENALTIMIZI VERMEDI... GS ALEYHINE PENALTI UYDURDU...
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