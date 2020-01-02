Galatasaray, PSG'li stoperin peşinde!

Paris Saint-Germain, altyapıdan yetişen ve sözleşmesinin bitimine 1.5 yıl kalan 19 yaşındaki stoperi Moussa Sissako'yu gönderme kararı aldı.
İngiliz ve Fransız basınında yer alan haberlere göre; Galatasaray ve Celtic, UEFA Gençlik Ligi'nde gösterdiği performansla dikkat çeken Sissako ile ilgili nabız yoklamaya başladı. Teknik direktör Thomas Tuchel'in as takım için yeterli bulmadığı oyuncu için Paris Saint-Germain, sadece sonraki satıştan yüzde karşılığı transferine izin verdi.
Sissako, yaz aylarında Brighton & Hove Albion ve Newcastle United'ın da radarına takılmış ancak PSG, oyuncuyu satmak istememişti.
Paris Saint-Germain altyapısından yetişen ve hem sağ hem sol ayağını kullanabilen Moussa Sissako, bu sezon UEFA Gençlik Ligi'nde 9 maça çıktı ve 2 asist yaptı.
(Sporx)
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