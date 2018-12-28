TREND

Galatasaray PUBG takımına yeni transfer!

Yusuf Kokden Yusuf Kokden
ESPOR  | 28.12.2018 10:33 | Son Güncelleme

Galatasaray espor PUBG takımı geçtiğimiz günlerde Enes “imNs” Bulazar ile yollarını ayırmıştı. imNs'in yerini doldurmak için arayışlara başlayan ekip yeni transferini açıkladı.

Galatasaray PUBG takımına yeni transfer!

Galatasaray espor PUBG takımı geçtiğimiz günlerde Enes “imNs” Bulazar ile yollarını ayırmıştı. imNs'in yerini doldurmak için arayışlara başlayan ekip yeni transferini açıkladı. Takımın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, ekip, daha önce Vengeful Vandals ve Great Sultans takımlarında yer alan Cihan “rip9” Haydari ile anlaştı.


Kargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyorKargalar öldükten sonra ne oluyor biliyor musunuz? Bilim bile bu sırrı çözemiyor
Zeus 2019'da kariyerini noktalamayı planlıyor!Zeus 2019'da kariyerini noktalamayı planlıyor!
Virtus.Pro eskileri geri topluyor! Virtus.Pro eskileri geri topluyor!
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
eSpor PUBG galatasaray

En Çok Okunan Trend Haberler

Yemekteyiz'den bir anda çıkarıldı! Açıklamaları olay oldu

Yemekteyiz'den bir anda çıkarıldı! Açıklamaları olay oldu

Ve Google geri adım attı! Skandal haritayı sildi

Ve Google geri adım attı! Skandal haritayı sildi

Cinsel organı olmadan yaşıyor!

Cinsel organı olmadan yaşıyor!

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

Acun Ilıcalı bombayı patlattı MasterChef yarışmacısı Survivor 2019'da

İlginizi Çekebilir

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

Tüm zamanların en izlenesi 7 romantik filmi

O iki oyun Çin'de yasaklandı!

O iki oyun Çin'de yasaklandı!

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Acele edin, Amazon yılbaşı fırsatları için son günler

Astralis fırtınası devam ediyor!

Astralis fırtınası devam ediyor!

Kuzey Amerika’ya transfer olan ilk Türk oyuncu

Kuzey Amerika’ya transfer olan ilk Türk oyuncu

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Zeus 2019'da kariyerini noktalamayı planlıyor!

Zeus 2019'da kariyerini noktalamayı planlıyor!

Virtus.Pro eskileri geri topluyor!

Virtus.Pro eskileri geri topluyor!

PUBG eski günlerine geri dönüyor!

PUBG eski günlerine geri dönüyor!

1907 Fenerbahçe yeni sezondaki koçlarını duyurdu

Fenerbahçe yeni sezondaki koçlarını duyurdu!

Galakticos'un yeni koçu Fearlesss oldu!

Galakticos'un yeni koçu Fearlesss oldu!

Bursaspor yeni destekçini açıkladı!

Bursaspor yeni transferini açıkladı!

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.