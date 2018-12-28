Galatasaray PUBG takımına yeni transfer!

Galatasaray espor PUBG takımı geçtiğimiz günlerde Enes “imNs” Bulazar ile yollarını ayırmıştı. imNs'in yerini doldurmak için arayışlara başlayan ekip yeni transferini açıkladı. Takımın resmi sosyal medya hesapları üzerinden yapılan açıklamaya göre, ekip, daha önce Vengeful Vandals ve Great Sultans takımlarında yer alan Cihan “rip9” Haydari ile anlaştı.

✍ TRANSFER | Cihan "rip9" Haydari Galatasaray Espor'da!



Türk PUBG sahnesinin önemli yeteneklerinden Cihan "rip9" Haydari, Galatasaray Espor'da. Büyük Galatasaray ailesine hoş geldin Cihan! #GSPUBG???? pic.twitter.com/pSsX0iO0L8 — Galatasaray Espor (@GSEsports) December 27, 2018



