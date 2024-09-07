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Galatasaray resmen açıkladı! Terim'in prensiydi... Taylan Antalyalı takımdan resmen gönderildi

Berker İşleyen Berker İşleyen Mynet Spor Editörü
07.09.2024 19:50
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Galatasaray'da kadroda düşünülmeyen isimlerden Taylan Antalyalı için Sarı-Kırmızılılar'dan resmi açıklama geldi. Yapılan açıklama tecrübeli oyuncunun Bodrumspor'a transfer olduğu duyuruldu. İşte detaylar...

Galatasaray resmen açıkladı! Terim'in prensiydi... Taylan Antalyalı takımdan resmen gönderildi

2019/20 sezonundan bu yanan Galatasaray'da top koşturan, Fatih Terim döneminde ilk 11 oyuncusu olsa da daha sonra Ankaragücü ve Samsunspor'a kiralanan Taylan Antalyalı için Sarı-Kırmızılılar'dan bir transfer haberi geldi.

BODRUMSPOR'A TRANSFER OLDU

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Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Taylan Antalyalı'nın Bodrumspor'a 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığı açıklandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

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Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Taylan Antalyalı'nın 2024-2025 sezonu için Bodrumspor Spor Faaliyetleri A.Ş.'ye satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.

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