Galatasaray resmen açıkladı! Terim'in prensiydi... Taylan Antalyalı takımdan resmen gönderildi

2019/20 sezonundan bu yanan Galatasaray'da top koşturan, Fatih Terim döneminde ilk 11 oyuncusu olsa da daha sonra Ankaragücü ve Samsunspor'a kiralanan Taylan Antalyalı için Sarı-Kırmızılılar'dan bir transfer haberi geldi.

BODRUMSPOR'A TRANSFER OLDU

Galatasaray'dan yapılan resmi açıklamada 29 yaşındaki tecrübeli oyuncu Taylan Antalyalı'nın Bodrumspor'a 1 yıllığına bedelsiz olarak kiralandığı açıklandı.

RESMİ AÇIKLAMA GELDİ

Kulüpten yapılan açıklamada, "Profesyonel futbolcumuz Taylan Antalyalı'nın 2024-2025 sezonu için Bodrumspor Spor Faaliyetleri A.Ş.'ye satın alma opsiyonlu bedelsiz geçici transferi konusunda anlaşmaya varılmıştır." ifadeleri kullanıldı.