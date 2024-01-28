Galatasaray Rıdvan Yılmaz ile her konuda anlaşma sağladı! Sacha Boey'dan gelen para sayesinde bu transfer bitti...

Galatasaray'da gündem sol bek transferi. Angelino'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken bu mevkiye Türk bir oyuncu düşünen sarı-kırmızılılar Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı. Galatasaray'ın yaptığı ilk teklifi reddeden Rangers'a yeni bir teklif sunuldu.

4.5 MİLYON EURO İSTENİYOR

İskoç ekibi, 4.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle kiralama ya da direkt olarak 4.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyordu.

GALATASARAY KABUL ETTİ

İlk aşamada bu teklifi reddeden Galatasaray, Sacha Boey'in satışının ardından gelen parayla Rıdvan Yılmaz transferini bitirme kararı aldı. Milli oyuncuyla el sıkışan sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde bu transferi açıklayacak.





