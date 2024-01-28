SPOR

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. SPOR
  3. Galatasaray
  4. Galatasaray Rıdvan Yılmaz ile her konuda anlaşma sağladı! Sacha Boey'dan gelen para sayesinde bu transfer bitti...

Galatasaray Rıdvan Yılmaz ile her konuda anlaşma sağladı! Sacha Boey'dan gelen para sayesinde bu transfer bitti...

Emre Şen Emre Şen Mynet Spor Servisi Sorumlusu
28.01.2024 14:56 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Rangers, Galatasaray’ın Rıdvan Yılmaz için yaptığı ilk teklifi reddetmişti. İskoç kulübü Rıdvan Yılmaz'ı bonservisiyle veya zorunlu satın alma opsiyonuyla birlikte kiralık göndermek istiyordu. Galatasaray'da bu bütçe olmadığı için görüşmeler tıkanmıştı. Sacha Boey'in Bayern Münih'e transfer olmasının ardından kasasına para giren cimbom, Rıdvan Yılmaz ile anlaşma sağladı.

Galatasaray Rıdvan Yılmaz ile her konuda anlaşma sağladı! Sacha Boey'dan gelen para sayesinde bu transfer bitti...

Galatasaray'da gündem sol bek transferi. Angelino'nun takımdan ayrılmasına kesin gözüyle bakılırken bu mevkiye Türk bir oyuncu düşünen sarı-kırmızılılar Rıdvan Yılmaz'ı gündemine almıştı. Galatasaray'ın yaptığı ilk teklifi reddeden Rangers'a yeni bir teklif sunuldu.

4.5 MİLYON EURO İSTENİYOR

1667368329071-231313231

İskoç ekibi, 4.5 milyon euro zorunlu satın alma maddesiyle kiralama ya da direkt olarak 4.5 milyon euro bonservis bedeli talep ediyordu.

GALATASARAY KABUL ETTİ

ridvan-yilmaz-glasgow-rangers-2022-2023-1660127156-89901

İlk aşamada bu teklifi reddeden Galatasaray, Sacha Boey'in satışının ardından gelen parayla Rıdvan Yılmaz transferini bitirme kararı aldı. Milli oyuncuyla el sıkışan sarı-kırmızılılar, kısa süre içinde bu transferi açıklayacak.

Canlı Skor


ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fatih Terim bir transfer de Galatasaray'dan yapıyorFatih Terim bir transfer de Galatasaray'dan yapıyor
Burak Yılmaz resmi imzayı attı!Burak Yılmaz resmi imzayı attı!
İngiltere'de Yunus Akgün fırtınası esti!İngiltere'de Yunus Akgün fırtınası esti!
Anahtar Kelimeler:
Rıdvan Yılmaz galatasaray rangers
En Çok Okunan Haberler
İstanbul'da kilisede silahlı saldırı! Pazar ayini sırasında can kaybı...

İstanbul'da kilisede silahlı saldırı! Pazar ayini sırasında can kaybı...

Portakal'dan İmamoğlu açıklaması!

Portakal'dan İmamoğlu açıklaması!

Galatasaray'da Sacha Boey'in ardından bir ayrılık daha yaşanıyor!

Galatasaray'da Sacha Boey'in ardından bir ayrılık daha yaşanıyor!

Türkiye'nin bonservis rekoru kırıldı!

Türkiye'nin bonservis rekoru kırıldı!

Fatih Terim bir transfer de Galatasaray'dan yapıyor

Fatih Terim bir transfer de Galatasaray'dan yapıyor

Arda Güler'in kaçırdığı pozisyon tüm Türkiye'yi kahretti!

Arda Güler'in kaçırdığı pozisyon tüm Türkiye'yi kahretti!

Takım
O
Av
P
Detaylı Puan Durumu
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

12 metrelik köpek balığını oltayla yakaladı! Sonrası ölüm kalım savaşına döndü

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

O bir klasik! Stanley termos indirime girdi, bu fırsat kaçmaz

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

Hepsi indirimde! Columbia'dan Jack Wolfskin'e en kaliteli outdoor ayakkabılar burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.