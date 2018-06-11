Galatasaray, Sabri ve Semih Kaya'yı istiyor

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan UEFA'dan gelmesi beklenen kadro kısıtlaması yaptırımı yönetimi düşündürüyor.
25 kişilik kadro 21 futbolcuyla sınırlandırılırsa yapılacak yeni transferlere de yer açılması gerekecek. Kriterlere göre 15 ile 21 yaşları arasında minimum 3 yıl G.Saray'da forma giymiş en az 4 oyuncunun kadroda bulunması gerekirken, bazı isimler de yeniden dönebilir.
Gündemde olan isimlerden birisi kendi altyapısından çıkan ve şu anda Y.Malatya forması giyen Sadık Çiftpınar ve Göztepe'den ayrılan Sabri Sarıoğlu olabileceği düşünülüyor. Listedeki isimlerden bir diğeri de Sparta Prag'ta forma giyen Semih Kaya...
Okay Yokuşlu Celta Vigo'da
Aykut Kocaman'a teklif yağıyor
Marina Maljkovic Galatasaray'dan ayrıldı
Galatasaray Enes Ünal'ı gündemine aldı
Beşiktaşlı genç oyuncu Gani Sevim Almanya'ya transfer oldu
Fenerbahçe Ersun Yanal'ı listesine aldı
Ricardo Quaresma'dan olay Talisca iddiası
Muharrem İnce: Passolig'i derhal kaldıracağız
Avrupa'da gerçekleşmesi beklenen transferler
Davide Astori'nin ölüm nedeni belli oldu
Devlerin gözdesi Erce Kardeşler, Standart Liege'e gidiyor
Rodallega'nın yeni takımı belli oldu
Okuyucu Yorumları 0 yorum