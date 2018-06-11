Galatasaray, Sabri ve Semih Kaya'yı istiyor

Yeni sezonda Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan sarı-kırmızılılarda transfer çalışmaları devam ederken diğer yandan UEFA'dan gelmesi beklenen kadro kısıtlaması yaptırımı yönetimi düşündürüyor.

25 kişilik kadro 21 futbolcuyla sınırlandırılırsa yapılacak yeni transferlere de yer açılması gerekecek. Kriterlere göre 15 ile 21 yaşları arasında minimum 3 yıl G.Saray'da forma giymiş en az 4 oyuncunun kadroda bulunması gerekirken, bazı isimler de yeniden dönebilir.

Gündemde olan isimlerden birisi kendi altyapısından çıkan ve şu anda Y.Malatya forması giyen Sadık Çiftpınar ve Göztepe'den ayrılan Sabri Sarıoğlu olabileceği düşünülüyor. Listedeki isimlerden bir diğeri de Sparta Prag'ta forma giyen Semih Kaya...

