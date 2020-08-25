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Galatasaray, Saint Etienneli oyuncu Yann M'Vila ile her konuda anlaştı!

GALATASARAY HABERLERİ  | 25.08.2020 19:17 | Son Güncelleme

Galatasaray, Mario Lemina - Jean Michael Seri ile yollarını ayırdıktan sonra yeni oyuncu arayışlarına başlamıştı... Sarı-kırmızılılar önceliği Saint Etienneli oyuncu Yann M'Vila'ya verdi. Aslan'a 'Evet' diyen Fransız ön liberoyu kiralamak için kulübüne ilk teklif yapıldı.

Galatasaray, Saint Etienneli oyuncu Yann M'Vila ile her konuda anlaştı!

Sarı kırmızılılar, Fransız futbolcu ile temasa geçti. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne forması giyen Yann M'Vila kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray, orta sahaya takviye yapma kararı aldı. Lemina-Seri ikilisi ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz cuma günü Yann M'Vila için resmi girişimde bulundu. Fransız ön liberonun formasını giydiği Saint Etienne'e kiralama teklifini ileten yönetimin, 29 yaşındaki oyuncu ile ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

YANN M'VILA KİMDİR?

Yann M'Vila, 29 Haziran 1990 yılında Fransa'nın Amiens şehrinde dünyaya geldi. 29 yaşında 1.82 boyundaki Fransız oyuncunun mevkisi önlibero. Fransız yıldız orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonunda oynayabiliyor:

FUTBOL KARİYERİ NASIL?

Fransız önlibero, futbol kariyerine 2007 yılında Fransa'nın Rennes U19 altyapısında adım attı. 2007 - 2008 sezonunda B takımında mücadele verdi. Profesyonel futbol kariyerine ise 2008/09 sezonunda A takıma yükselerek başladı. 2011 - 2012 sezonunda Fransa Ligue 1'de ''Yılın Takımı''nın kadrosunda yer aldı. Rubin Kazan, Inter, Sunderland gibi takımların formalarını giydi. Aynı zamanda Fransa Milli Takım forması da terletmiş olan oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.

YANN M'VILA PERFORMANSI

Şuan Fransa Ligue 1 takımlarından Saint Etienne formasını terleten oyuncu 2018/2019 sezonunda toplamda 3498 dakika sahada kaldı. Fransa Ligue 1'de 37 maça çıkan 1.82 boyundaki önlibero tüm maçlarda ilk 11'de görev aldı. Bu sezon 23 maçta görev yapan oyuncu toplamda 1931 dakika sahada kaldı.

Sarı -Kırmızılı ekibin ise oyuncunun kulübüne kiralama teklifinde bulunduğu ve oyuncuyla prensip anlaşmasına vardığı gündeme geldi.


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Okuyucu Yorumları 2 yorum
Yeni Nzonzi vakası
bir Galatasaray li olarak bomba bomda patlıyor diyorlar ama hep bomba elimizde patlıyor yeter adam gbi para harcayın adam gibi adam futbolcu alın haram ederim hakkımı
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