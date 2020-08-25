Galatasaray, Saint Etienneli oyuncu Yann M'Vila ile her konuda anlaştı!

Sarı kırmızılılar, Fransız futbolcu ile temasa geçti. Fransa Ligue 1 ekiplerinden Saint Etienne forması giyen Yann M'Vila kadro dışı bırakıldı.

Galatasaray, orta sahaya takviye yapma kararı aldı. Lemina-Seri ikilisi ile yollarını ayıran sarı-kırmızılılar, geçtiğimiz cuma günü Yann M'Vila için resmi girişimde bulundu. Fransız ön liberonun formasını giydiği Saint Etienne'e kiralama teklifini ileten yönetimin, 29 yaşındaki oyuncu ile ile prensip anlaşmasına vardığı öğrenildi.

YANN M'VILA KİMDİR?

Yann M'Vila, 29 Haziran 1990 yılında Fransa'nın Amiens şehrinde dünyaya geldi. 29 yaşında 1.82 boyundaki Fransız oyuncunun mevkisi önlibero. Fransız yıldız orta sahada 6 ve 8 numara pozisyonunda oynayabiliyor:

FUTBOL KARİYERİ NASIL?

Fransız önlibero, futbol kariyerine 2007 yılında Fransa'nın Rennes U19 altyapısında adım attı. 2007 - 2008 sezonunda B takımında mücadele verdi. Profesyonel futbol kariyerine ise 2008/09 sezonunda A takıma yükselerek başladı. 2011 - 2012 sezonunda Fransa Ligue 1'de ''Yılın Takımı''nın kadrosunda yer aldı. Rubin Kazan, Inter, Sunderland gibi takımların formalarını giydi. Aynı zamanda Fransa Milli Takım forması da terletmiş olan oyuncunun güncel piyasa değeri 9 milyon Euro.