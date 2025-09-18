SPOR

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Frankfurt'a 5-1 mağlup oldu! Almanya'da kabus gibi gece...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi'nde perdeyi açtı. Sarı-kırmızılılar ilk maçında Alman ekibi Eintracht Frankfurt ile deplasmanda kozlarını paylaştı. Sahadan 5-1 mağlup ayrılan Cimbom, Şampiyonlar Ligi’ne kötü bir başlangıç yaptı.

Burak Kavuncu

Şampiyonlar Ligi’ndeki tek temsilcimiz Galatasaray, Avrupa arenasında ilk maçında Frankfurt ile deplasmanda karşı karşıya geldi. Sahadan 5-1’lik skorla mağlup ayrılan sarı kırmızılılar Avrupa’ya kötü bir başlangıç yaptı.

OSIMHEN’İN YOKLUĞUNDA BARIŞ ALPER!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Frankfurt a 5-1 mağlup oldu! Almanya da kabus gibi gece... 1

Galatasaray’da milli takımda sakatlanan Victor Osimhen yerine forvette Barış Alper Yılmaz sahaya çıktı. Mauro Icardi sakatlıktan yeni çıkması ve henüz fiziken tam hazır olmaması sebebiyle maça yedek kulübesinde başladı.

YUNUS AKGÜN’LE ÖNE GEÇTİK

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Frankfurt a 5-1 mağlup oldu! Almanya da kabus gibi gece... 2

Maçın henüz başlarında dakikalar 8’i gösterirken, orta sahada yaptığımız baskıyla topu çaldık. Leroy Sane’nin sürdüğü topta Yunus Akgün ceza sahasında topu aldı. Rakibinden çok klas sıyrılan Yunus Akgün, topu köşeye bıraktı ve sarı kırmızılıları 1-0 öne geçirdi.

BÜYÜK HATA EŞİTLİĞİ GETİRDİ!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Frankfurt a 5-1 mağlup oldu! Almanya da kabus gibi gece... 3

Maçta dakikalar 37’i gösterirken, ilk golün sahibi Yunus Akgün kaleciye pas vermek isterken top kısa düştü. Araya giren Ritsu Doan kaleci Uğurcan'ın üstünden topu yolladı ve Davinson Sanchez'e çarpen top ağlara gitti.

CAN UZUN’UN İLK GOLÜ…

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Frankfurt a 5-1 mağlup oldu! Almanya da kabus gibi gece... 4

45+2’de ceza sahası içinde Burkardt’ın çevirdiği topta topla buluşan Can Uzun, topla güzel döndü ve sert bir vuruşla ağları havalandırdı. A Milli futbolcumuz Can Uzun, Şampiyonlar Ligi'ndeki ilk golünü Galatasaray'a attı.

DEVRE BİTMEDEN DAĞILDIK!

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Frankfurt a 5-1 mağlup oldu! Almanya da kabus gibi gece... 5

Ev sahibi Frankurt taç çizgisine yakın bir bölgeden serbest vuruş kullandı. Yapılan ortaya kafasını sürten Burkardt topu ağlara gönderdi. Gol’de ofsayt ihtimali için kısa bir süre kontrol yapılsa da gol geçerli sayıldı ve durum 3-1 oldu.

İKİNCİ YARI FARK AÇILDI

Galatasaray Şampiyonlar Ligi ilk maçında Frankfurt a 5-1 mağlup oldu! Almanya da kabus gibi gece... 6

İkinci yarıda oyuna Icardi'yi alarak gol arayan sarı kırmızılılar oyuna hükmetmekte zorlandı. Cimbom, 66'da Burkardt ve 75.dakikada Knauff'un golleriyle farkın açılmasına engel olamadı.

