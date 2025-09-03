Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı! İşte sarı kırmızılıların 24 kişilik kadrosu...

Süper Lige 4 maçta 4 galibiyet alarak başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çıkacağı zorlu maçlar öncesi kadrosunu açıkladı.
Kaleciler: Uğurcan, Günay, Batuhan
Savunma: Metehan, Jakobs, Davinson, Eren, Sallai, Abdülkerim, Singo, Arda
Orta Saha: Sara, Berkan, İlkay, Yusuf, Lemina, Kaan, Torreira
Hücum: Icardi, Sane, Yunus, Ahmed, Osimhen, Barış Alper
Transfer döneminin son döneminde Suudi Arabistan ekibi Neom'dan astronomik teklifler alan Barış Alper Yılmaz'da Galatasaray'ın teklifleri reddetmesi üzerine kadroda kendine yer buldu. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncunun sözleşmesini yakın zamanda iyileştireceği gelen bilgiler arasında.
