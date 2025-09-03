SPOR

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı! İşte sarı kırmızılıların 24 kişilik kadrosu...

Süper Lig devi Galatasaray Şampiyonlar Ligi’nde mücadele edeceği kadroyu açıkladı. Sarı kırmızılılar son dönemde transfer iddiaları gündeme gelen Barış Alper Yılmaz içinde kararını verdi.

Burak Kavuncu
Barış Alper Yılmaz

Barış Alper Yılmaz

TR Türkiye
Yaş: 25 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Galatasaray
Tüm İstatistikler İçin Tıklayın

Süper Lige 4 maçta 4 galibiyet alarak başlayan Galatasaray, Şampiyonlar Ligi’nde çıkacağı zorlu maçlar öncesi kadrosunu açıkladı.

İŞTE 24 KİŞİLİK KADRO!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı! İşte sarı kırmızılıların 24 kişilik kadrosu... 1

Kaleciler: Uğurcan, Günay, Batuhan

Savunma: Metehan, Jakobs, Davinson, Eren, Sallai, Abdülkerim, Singo, Arda

Orta Saha: Sara, Berkan, İlkay, Yusuf, Lemina, Kaan, Torreira

Hücum: Icardi, Sane, Yunus, Ahmed, Osimhen, Barış Alper

BARIŞ ALPER DE YER ALDI!

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi kadrosunu açıkladı! İşte sarı kırmızılıların 24 kişilik kadrosu... 2

Transfer döneminin son döneminde Suudi Arabistan ekibi Neom'dan astronomik teklifler alan Barış Alper Yılmaz'da Galatasaray'ın teklifleri reddetmesi üzerine kadroda kendine yer buldu. Sarı kırmızılıların yıldız oyuncunun sözleşmesini yakın zamanda iyileştireceği gelen bilgiler arasında.

