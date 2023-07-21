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Galatasaray Şampiyonlar Ligi kadrosunu UEFA'ya bildirdi! Yeni transferler...

21.07.2023 16:06 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

UEFA Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda Litvanya ekibi Zalgiris ile karşılaşacak olan Galatasaray, UEFA'ya kadrosunu bildirdi. İşte detaylar...

UEFA Şampiyonlar Ligi'ne 2. ön eleme turundan katılacak olan Galatasaray ilk maçına Zalgiris karşısında 25 Temmuz Salı günü çıkacak.

YENİ TRANSFERLER KADRODA!

Karşılaşmanın oynanmasına az bir süre kala Sarı-Kırmızılılar UEFA'ya kadrosunu bildirdi. Galatasaray'da yeni sezon öncesi transfer edilen İspanyol oyuncu Angelino ile milli futbolcu Halil Dervişoğlu da 25 kişilik kadroda yer aldı.

UEFA'nın internet sitesindeki bilgiye göre, kadroda yer alan futbolcular şöyle:

Kaleci: Fernando Muslera, Ahmet Şen, Berk Balaban.

Defans: Leo Dubois, Angelino, Mathias Ross, Kaan Ayhan, Victor Nelsson, Emin Bayram, Abdülkerim Bardakcı, Kazımcan Karataş, Sacha Boey.

Orta saha: Fredrik Midtsjö, Berkan Kutlu, Sergio Oliveira, Lucas Torreira, Emre Kılınç, Olimpiu Morutan.

Forvet: Kerem Aktürkoğlu, Dries Mertens, Yunus Akgün, Nicolo Zaniolo, Halil Dervişoğlu, Yusuf Demir, Barış Alper Yılmaz.

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