Galatasaray Şampiyonlar Ligi'nde Ajax'ı devirerek 24 yıldır yapılmayanı yaptı! Türk futbolunda ilk...

Galatasaray, UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Ajax’ı deplasmanda 3-0 mağlup ederek tarihi bir galibiyete imza attı. Sarı-kırmızılılar bu sonuçla hem Ajax’ı sahasında yenen ilk Türk takımı oldu hem de Hollanda ekiplerine karşı 24 yıl sonra gelen zaferle Avrupa’da ses getirdi.

Berker İşleyen

UEFA Şampiyonlar Ligi’nin 4. haftasında Galatasaray, Hollanda’da tarihi bir zafere imza attı.

24 YIL SONRA BİR İLK

Sarı-kırmızılılar, Johan Cruyff Arena’da karşılaştığı Ajax’ı ilk yarısı golsüz tamamlanan mücadelede ikinci yarıda bulduğu gollerle 3-0 mağlup etti. Bu sonuçla Galatasaray, Ajax’ı deplasmanda yenen ilk Türk takımı olma başarısını gösterdi.

Hollanda temsilcilerine karşı 13. kez sahaya çıkan Cimbom, tam 24 yıl sonra bir Hollanda ekibini mağlup ederek üçüncü galibiyetini elde etti.

SON GALİBİYET PSV

Aslan, Hollanda takımlarına karşı son zaferini 30 Ekim 2001’de İstanbul’da oynanan ve 2-0 kazandığı PSV maçında yaşamıştı. Galatasaray, bu ülkeden ekiplerle oynadığı maçlarda ayrıca 8 yenilgi ve 2 beraberlik aldı.

Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

